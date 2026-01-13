ROMA-TORINO: le pagelle. ARENA "1000 di questi gol" 8 - HERMOSO "Falso centrale" 7 - EL SHAARAWY "Fantasma più che faraone" 5 - SVILAR "Sottosopra" 5

LAROMA24.IT - Inaspettato è dire poco. La Roma cade in casa, di fronte ai propri tifosi, contro il Torino. Di nuovo. Imprecisione, stanchezza e una prestazione da sottosopra di Svilar segnano la serata romanista, che saluta prima del previsto la Coppa Italia. I migliori sono (quasi) tutti entrati dalla panchina, Hermoso e Arena, con il giovanissimo attaccante che si è regalato un sogno. Deludente il tridente offensivo, incapace di mettere in difficoltà il Torino. Testa al campionato, subito.

SVILAR 5 - Sottosopra. Due gol su tre sono ascrivibili a sue incertezze. Errare è umano, non perseveriamo.

CELIK 6 - Per la media della serata fa vedere qualcosa e non è poco. Sfiora l'assist, si propone con costanza.

ZIOLKOWSKI 5 - Che fatica con le punte in Serie A. Costantemente in difficoltà, Gasp è costretto al cambio. DAL 45' NDICKA 6 - Torna da ministro della difesa. Pulito.

GHILARDI 6 - La chiusura in area da ultimo uomo vale da sola il 6. Segnali di crescita.

RENSCH 5 - Il tempo di un cameo. Timido, troppo, quasi invisibile. Peccato per l'errore di El Shaa. DAL 45' HERMOSO 7 - Entra a sorpresa e ancora più sorprendentemente segna dopo un tunnel da fantasista. Purtroppo le sorprese non finiscono con il suo gol. Falso centrale, altro che falso 9.

PISILLI 5,5 - La cosa migliore la fa nell'area avversaria, poi paga il contesto, ma non si aiuta. DAL 58 KONE 6 - Non ha avuto l'impatto che uno si aspetterebbe da uno come lui, ma mette ordine.

CRISTANTE 5,5 - Apnea. La vede poco, corre tanto: se la seconda è la normalità, la prima no. E per gli equilibri di squadra è un problema.

WESLEY 5,5 - Prestazione senza scintille, una volta tanto, ma comunque timbra con un assist per Arena. Costante.

SOULE 5 - Da lui ci si aspetta molto di più. Fiato corto e tanta fatica accumulata, ma oggi proprio non era serata. Una delle poche volte in cui non viene in mente nessuna giocata da Mati. DAL 58' DYBALA 6 - Qualche bollicina, non tantissime, ma sicuramente più dei titolari di giornata. Bella la palla per Celik, peccato per le tante occasioni da fermo sprecate.

EL SHAARAWY 5 - Più fantasma che faraone. Sbaglia un'occasione facile e anche tante altre giocate, in realtà quasi tutte.

BAILEY 5,5 - Un allenamento in gruppo e poi in campo. Nel primo tempo è il migliore in attacco, poi si spegne lentamente, fino a sparire. DALL'80' ARENA 8 - Un ingresso da sogno, con un gol che nessuno dimenticherà. Il più piccolo in campo mette le ali e salta più in alto dei grandi: palla in rete. Personalità da vendere, anche nel farsi vedere, chiedere palla e tentare il tiro. 1000 di questi gol.

GASPERINI 5,5 - Ko che fa male. La situazione è quella che è, i problemi di formazione sono tanti, ma la Roma non gira ed è già fuori dalla Coppa Italia, uno degli obiettivi stagionali. Ha il merito e il coraggio di pescare Arena, per il resto continua a mischiare elementi sperando in soluzioni diverse, come un alchimista. Questa volta non è andata.