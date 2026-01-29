PANATHINAIKOS-ROMA: le pagelle. ZIOLKOWSKI "Zircone" 7 - MANCINI "Sottosopra" 4

LAROMA24.IT - Tutto bene quel che finisce bene. Dopo aver riempito il primo quarto d'ora di ottime sensazioni, la partita finisce sottosopra per l'espulsione di Mancini che rovescia il preparato per terra. Come non bastasse, sarà Ghilardi a scivolarci sopra macchiando l'armatura che si stava montando addosso giorno dopo giorno. L'eroe inatteso risulterà Ziolkowski per scrivere il lieto fine e far saltare un turno alla Roma. Arrivederci a marzo.

GOLLINI 5,5 - Al ritorno in campo dopo oltre un anno: un'uscita dubbia, un'aritmia causata in costruzione, può poco e poco fa sul gol.

GHILARDI 5 - Proprio quando pareva muovere passi sempre più sicuri, lascia per strada la caramella per il Panathinaikos.

MANCINI 4 - Rovescia la pentola della partita e costringe la Roma a una gara di stenti.

ZIOLKOWSKI 7 - Ancora qualche turbolenza difensiva, schiarita però dall'atto più importante della serata. Zircone.

CELIK 6 - Quattro stagioni. Piove, tira vento, nevica, uno in più o uno in meno: lui, comunque, attaccherà il somaro dove il padrone desidera. DAL 64' WESLEY 6 - Smucina.

PISILLI 6 - Salta di qua e di là. Ronza senza riuscire a pungere.

CRISTANTE 6 - Tiene la rotta. DAL 64' RENSCH 5,5 - Prende la scalamobile e si ritrova alle porte della felicità. Torna in posizione schivando gli sguardi intorno.

TSIMIKAS 6 - La prima chiamata della partita squilla sul suo sinistro. Da lì in poi si limita a passare le telefonate. DAL 87' ANGELINO SV - Bentornato.

SOULÈ 5 - Si manda di traverso il boccone offerto da Lafont, poi mastica a fatica anche i residui successivi. Esce nauseato. DAL 46' NDICKA 6 - Ripassa il silicone sulle giunture difensive.

PELLEGRINI 5 - Scivola anche lui sullo sporco lasciato da Soulé dopo il regalo di Lafont. In 10 vive di stenti, fino a spegnere l'unico pallone commestibile del secondo tempo. DAL 67' DELLA ROCCA 6 - Sufficienza d'incoraggiamento.

EL AYNAOUI 6 - Quando fa mulinare le gambe pare in grado di spostare le correnti della partita. Si affievolisce fino a reggersi semplicemente a galla col cambiare dello scenario.

GASPERINI 6 - Trova quello che cercava al termine di lunghe peripezie.