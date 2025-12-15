ROMA-COMO: le pagelle. WESLEY "Freccia Giallorossa" 7.5 - SVILAR "Super Mile" 7 - SOULE "Gol o assist purché la Roma segni" 7

LAROMA24.IT - Vittoria bella e importante per i giallorossi. La vetta ora torna a un punto di distanza e il successo di oggi spinge anche il Como qualche passo più in là. Non era scontato vincere oggi, tutt'altro, ma Gasperini e i suoi hanno superato l'esame a pieni voti. Decisivo Wesley, con un diagonale velenoso e preciso, ma hanno contribuito alla vittoria il solito, invincibile, Svilar e Soulé, che ha firmato l'assist per il brasiliano. Positive le prestazioni del resto della squadra, da Hermoso e Ndicka fino a Rensch e Pellegrini.

SVILAR 7 - Senza alcun dubbio il giocatore più decisivo della squadra. Non conta quante volte, ma in quali momenti. Simbolo di speranza, manca solo il mantello: Super Mile.

MANCINI 6.5 - Gli avversari sono ostici e lui non riesce a opporsi con la solita attenzione, ma contribuisce a proteggere la rete. Nervoso, troppo, in diverse occasioni.

NDICKA 7 - Con la palla fatica e faticherà sempre, ma si sta allontanando sempre più dalla propria zona di comfort con uscite alte, senza perdere solidità nel giardino di casa. Torna presto.

HERMOSO 7 - Giocare con la diffida sulle spalle oggi non era semplice, ma lui mette in campo tutta la tranquillità di cui dispone. Aggressivo, pulito e ordinato: gasperiniano, insomma.

WESLEY 7.5 - Freccia giallorossa. Spinge che è una bellezza, come un treno, a destra e a sinistra, e non arriva mai in ritardo. C'è da discutere sulla precisione, ma se poi finisce con la palla all'angolino perdoniamo tutto.

KONE 6.5 - L'area avversaria non è proprio cosa sua, ma in mezzo al campo impone la propria presenza. Centrale.

CRISTANTE 6 - Senza palla aggressivo e utile, con la sfera in seria difficoltà. Soprattutto con i lanci lunghi, tante imprecisioni.

RENSCH 7 - A sinistra sta trovando la sua mattonella. Duetta con Pellegrini, spinge, si allarga e si accentra con i tempi giusti. Uno in più.

SOULE 7 - Il gol di Wesley porta anche la sua firma. Inizio a rilento, poi guadagna spazi e fiducia con il passare dei minuti, giocata dopo giocata. Lucido e creativo in occasione del gol: gol o assist, purché la Roma segni. DALL'82 BAILEY 6 - Bella la conclusione, da rivedere il resto.

PELLEGRINI 6.5 - Chi gioca attorno a lui beneficia delle sue letture con e senza palla. Nel primo tempo tanto passa per lui, sempre nel vivo. Tanto sacrificio e l'abbraccio di Gasperini ne sottolinea i meriti. Benefico. DAL 72' EL SHAARAWY 6 - Pochi spunti, nonostante lo spazio.

FERGUSON 6 - Molto bene la prima parte di gara, finisce sulle gambe e con qualche rimpianto. In crescendo, però.

GASPERINI 7 - La Roma è la sua Roma, riconoscibile. E non è poco, non era scontato. La vetta torna a un punto di distanza dopo uno scontro diretto per l'Europa vinto con una prestazione convincente, solida, ingiusta nello score finale. Ha trasformato diversi giocatori e ha plasmato il gruppo a sua immagine e somiglianza, in poco tempo e pochissime polemiche. Due partite, poi serve una mano dal mercato. Dategli una mano.