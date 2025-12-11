CELTIC-ROMA: le pagelle. FERGUSON "Ecce bomber" 7.5 - SOULE "E luce fu" 7.5 - GASPERINI "Aggiungi un posto a tavola" 7

LAROMA24.IT - La Roma doveva tornare a riassaporare la vittoria e così è stato: non importa il livello degli avversari, tre punti sono tre punti, carta canta. Non solo, però: i giallorossi si sono anche divertiti. Il Celtic ha lasciato ampi spazi e Ferguson e compagni ne hanno approfittato. Le scelte (coraggiose) di Gasperini hanno allargato la rosa e soprattutto hanno pagato, specialmente per quanto riguarda il centravanti: Evan ha segnato due gol e in più ha riempito la gara con tante cose utili, facendo intravedere la punta dell'iceberg. Ha illuminato il gioco Soulé, decisivo in tutti e tre i gol della Roma.

SVILAR 6 - Sul rigore può solo soffiare, per il resto si è goduto l'atmosfera.

MANCINI 7.5 - Con le uscite offensive detta il ritmo della squadra, alzando sempre la linea del pressing. "Sblocca" la gara, anche se è stato un autogol.

NDICKA 6.5 - Prende coraggio anche lui e si alza molto per i suoi standard, addirittura sfiora l'assist per Pisilli.

HERMOSO 7 - La prima parte di gara è stata senza macchia. Nella ripresa il Celtic spinge di più, ma comunque regge. DALL'80' ZIOLKOWSKI SV

CELIK 7 - Non era un'illusione, dunque. Molto meglio delle ultime uscite, assist delizioso a parte. Tanta spinta, sempre con i tempi giusti.

EL AYNAOUI 7 - Copre il campo con attenzione, mettendo a disposizione della squadra tanta gamba e tanta intensità, ma anche preziose letture difensive. Torna presto.

PISILLI 6.5 - Bene così. Il numero 61 ha sfruttato l'occasione mettendo in mostra tutto il repertorio. Segnali positivi per le prossime settimane, quando El Aynaoui sarà impegnato altrove. DALL'85' ANGELINO SV - Bentornato.

RENSCH 6.5 - Scongelato da Gasperini dimostra di poterci stare, anche "alla Wesley". Va dentro e va sul fondo con continuità: promosso.

SOULÉ 7.5 - E luce fu. L'argentino illumina la scena con giocate di qualità, una dopo l'altra: "assist" su corner, filtrante che porta al primo gol di Ferguson, poi l'assist per lo 0-3. Di tutto e di più, sempre qualità altissima: imprescindibile. DAL 68 BAILEY 6.5 - Ingresso (finalmente) positivo: un gol annullato, un gol sfiorato, tanti scatti in profondità.

EL SHAARAWY 6 - Gli avversari gli concedono spazi in quantità, lui se li prende ma non li sfrutta, con diversi errori sul più bello. Indeciso sul gol annullato al Celtic. DAL 68 PELLEGRINI 6 - Entra alto e cerca connessioni, poi Gasperini lo mette a centrocampo e torna ai vecchi tempi con un paio di filtranti interessanti. Ritorno al futuro?

FERGUSON 7.5 - Ecce bomber. L'irlandese si sblocca: tanto lavoro per la squadra, al quale ha aggiunto due gol da punta navigata, specialmente il secondo. Gasperini ha toccato i tasti giusti? Intanto, che sia un nuovo inizio. DAL 68 DYBALA 6 - Il Celtic sembra invitarlo a lanciare Bailey, lui non se lo fa dire due volte. Vispo.

GASPERINI 7 - Infila tutta la mano nel sacchetto della tombola e tira fuori nomi che non si vedevano da un po': risultato? Gara chiusa in un tempo. E forse ha anche trovato il modo di tirare fuori il meglio da Ferguson, pizzicandone l'orgoglio e facendogli arrivare palloni puliti in area. Il viaggio alla ricerca della felicità continua, ma oggi di motivi per sorridere se ne sono visti diversi, a partire dalla rosa allargata dalle scelte di serata. Aggiungi un posto a tavola.