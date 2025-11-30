ROMA-NAPOLI: le pagelle. SVILAR "Solo e male accompagnato" 6.5 - HERMOSO "Difensore a tutto campo" 6.5 - KONE "Ecco come si formano le valanghe" 5

LAROMA24.IT - Che peccato. L'occasione era ghiotta e il primo tempo di oggi grida vendetta. Non solo quello, certo, ma nei primi 45' i giallorossi hanno offerto una delle prestazioni peggiori della stagione. Nel secondo tempo qualcosa in più, forse anche grazie all'atteggiamento attendista dei partenopei. Sfuma la vetta, almeno per ora, e per riguadagnarla servirà tutt'altra Roma. Tanto timore, poca qualità nelle giocate, qualche scelta dubbia di Gasperini. I migliori sono stati Svilar ed Hermoso, non hanno sfigurato Ndicka, Pellegrini e Baldanzi: troppo poco, soprattutto per l'importanza del match. Negative le prestazioni di Koné, Soulé, Dybala e Bailey, fra i peggiori.

SVILAR 6.5 - Fa quello che può. Sul gol deve arrendersi, su Lang si oppone con la solita reattività. Solo e male accompagnato.

MANCINI 5.5 - Il mismatch con Lang è evidente. Non lo prende mai, ma non è che con Hojlund vada meglio. In ritardo.

NDICKA 6 - Lucido, legge in anticipo qualche situazione e risolve i problemi causati dal passo degli avversari. Lucido.

HERMOSO 6.5 - Il migliore dietro e in generale tra i più positivi. Regge bene e difende a tutto campo, anche oltre il proprio orticello.

CELIK 5.5 - Oggi di spazio per spingere ce n'è poco e la qualità delle giocate non è all'altezza.

CRISTANTE 5.5 - Giornata no per il numero 4. Sbaglia tanto, con e senza palla. Dopo l'ennesimo appoggio sbagliato, lascia il campo. Appannato. DAL 62' EL AYNAOUI 6 - Senza strafare, ma è evidente la differenza di pulizia nelle giocate rispetto ai due compagni di reparto. Ordinato.

KONE 5 - Tanta confusione, tanta incertezza, soprattutto nel primo tempo. Tentenna una volta di troppo e perde la palla che dà il via alla valanga che porta al gol di Neres. Ecco come si formano le valanghe.

WESLEY 5.5 - Ci prova in continuazione, ma sbatte sempre sul muro della difesa azzurra. Cross e passaggi non all'altezza delle altre prestazioni. DALL'82' EL SHAARAWY 5.5 - Quasi sempre addosso all'avversario, mai nel vivo del gioco.

SOULE 5 - Non si accende mai. In difficoltà dall'inizio alla fine, costringe Gasperini al cambio. Fuori dal match. DAL 62' DYBALA 5 - Tale e quale show: imita alla perfezione il compagno argentino. Sempre anticipato, tanti errori, non punge mai. Si vede per un flash, il passaggio per Baldanzi: troppo, troppo poco.

PELLEGRINI 6 - Tiene vivo l'attacco della Roma praticamente da solo. Cerca connessioni con Wesley, si propone davanti e si fa vedere dietro. Tante scintille, ma per la fiamma servono anche altri elementi. DALL'80' BAILEY 5 - 16' di nulla. Idee poche e la palla sembra scottargli tra i piedi.

FERGUSON 5 - Beukema gli lascia pochissimo spazio di manovra e lui non riesce a far valere la propria fisicità. Timido. DAL 45' BALDANZI 6 - A sorpresa Gasperini lo manda in campo quando c'è da ribaltare il risultato, lui guarda tanti palloni finire sul fondo, poi sfiora il gol trasformando uno dei pochi passaggi giocabili.

GASPERINI 5 - Sono diverse le cose che lasciano perplessi, una su tutte la gestione della punta: inizia con Ferguson, poi quando c'è da pareggiare toglie l'unica punta di peso a disposizione mettendo Baldanzi. Lanci lunghi nel vuoto e cross ben oltre le teste del numero 35 e Dybala. Con il passare dei minuti le prova tutte, ma nessuna scelta risulta vincente. Incartato.