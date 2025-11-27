ROMA-MIDTJYLLAND: le pagelle. EL AYNAOUI "Neil in progress" 7 - GHILARDI "Benvenuto" 6.5 - GASPERINI "Ci mancherai domenica" 6.5

LAROMA24.IT ( Dario Bersani ) - Prima vittoria casalinga al terzo tentativo europeo. Era il Midtjylland, ok, misteriosamente primo nel classificone prima di stasera. La missione é compiuta. Ma tanto la pratica é l’infortunio di Koné. Tanto lo so che pensate tutti a quello.

-3.

SVILAR 6 - Reattivo e tempestivo in un paio di uscite basse. Per altri sarebbe 7. Per lui uno meno. Non voleva compromettere il cleen sheet a Cremona. E nemmeno stasera. Stacce Mí.

GHILARDI 6,5 - Schierato a sorpresa, come mai dal primo minuto, bagna il suo debutto europeo con una prestazione incoraggiante. Macchinoso ma volenteroso in avvio, stringe un’ottima diagonale profonda a fine primo tempo e un paio di chiusure provvidenziali. Chiude impettito. Secondo me Benvenuto.

MANCINI 6,5 - Veterano nel giorno del Ringraziamento.

NDICKA 6,5 - Riproposto centrale. 40 milioni de Franculino nel taschino.

CELIK 6,5 - Assist e (ormai) solite conferme. Dal 78’ TSIMIKAS SV.

KONÉ 6 - Diao prova ad azzopparlo e ci riesce con l’acquiescenza di un arbitro che riesce a non estrarre il giallo nemmeno al cospetto di un arancione. Dal 27’ CRISTANTE 6 - Non riesce a riposare mai. Da mestierante. Esperta guida. Andante adagio.

EL AYNAOUI 7 - Volée vincente dopo soli 7 minuti. Intercetta una mezza dozzina di palloni, tra cui quello del momentaneo e determinante 2-0. Fase centrale della gara in leggero calo, prima di riemergere nel finale. Neil in progress.

WESLEY 6 - Meno esplosivo delle ultime uscite, parte male poi si riprende prima di farsi saltare in occasione del gol che riapre la partita. A sinistra meglio, dai.

SOULÉ 6 - Subito pericoloso in avvio e in avvio ripresa, dà il suo contributo di estro ed imprevedibilità. DAL 62’ FERGUSON 6 - Fisicità e piede perno, pivot e ruotino.

PELLEGRINI 6 - Torna capitano e si propone come riferimento. Parte carico, poi si sgonfia. Dal 62’ EL SHARAAWY 6,5 - Sfiora il gol dopo dieci minuti dal suo ingresso in campo e si impegna per regalare un finale sereno ai suoi compagni. Gol e traversa, la mezz’ora finale porta la sua firma.

DYBALA 6 - Dal rigore di Milano, quasi un mese dopo, va vicino al gol col mancino a giro e si rende protagonista almeno di un paio di tocchi che valgono il 6 politico.

Dal 77’ BAILEY 6,5 - Due tocchi preziosi. Svelto di comprendonio.

GASPERINI 6,5 - Ci mancherai domenica. Giampié.