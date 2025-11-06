RANGERS-ROMA: le pagelle. PELLEGRINI "Duca di Wellington" 7 - SOULE "Ci penso io" 7 - EL AYNAOUI "Moto perpetuo" 6.5

LAROMA24.IT - Vittoria, passo in avanti in classifica, risparmio energetico per diversi titolari e buona prestazione. Gasperini e i suoi si godono la due giorni scozzese e si portano via il pacchetto completo. Brillano le stelle di Pellegrini e Soulé, si rende utile Dovbyk, anche se avrebbe potuto trovare il gol in diverse occasioni, tiene la barra dritta l'asse centrale composto da Mancini, Ndicka, Cristante ed El Aynaoui. Da rivedere la prestazione di Tsimikas, ma riguardare gli errori con i tre punti in tasca ha tutto un altro sapore.

SVILAR 6 - Poco coinvolto, fortunatamente, ma quando serve ci mette le mani e abbassa la serranda.

MANCINI 6.5 - Roccioso in difesa con scivolate e muri decisivi, utile in attacco con sgroppate o intuizioni che poi si trasformano in gol, come nel secondo di giornata. Prestazione da leader.

NDICKA 6.5 - Solido e attento. Nel primo tempo è chiamato anche agli straordinari per mettere pezze agli errori del compagno alla sua sinistra. A tutto campo.

HERMOSO 6 - Il primo tempo è negativo su tutta la linea: perde sempre l'uomo di riferimento e relativi 1 vs 1. Si esalta nella lotta dell'ultima parte di gara e fa vedere qualcosa di buono.

CELIK 6 - La Roma gioca spesso dalle sue parti, e lui si muove bene, ma la qualità delle giocate è da rivedere. L'impegno e l'applicazione non mancano mai. DAL 73' WESLEY 6.5 - Frizzante. Sottolinea la differenza con Tsimikas uno scatto dopo l'altro. Al momento non può mancare.

CRISTANTE 6.5 - Qualche errore di troppo in impostazione a inizio gara, poi gonfia il petto e cresce anche la sua presenza in campo. Spende tutto quello che ha coprendo tutto il verde del campo.

EL AYNAOUI 6.5 - Benissimo quando c'è da mordere caviglie e conquistare palloni, meno bene quando deve smistare o costruire. La sua presenza, però, è costante. Moto perpetuo.

TSIMIKAS 5.5 - Tanti errori, con e senza palla. Rischia un paio di frittate in coppia con Hermoso, davanti si fa vedere poco. Speriamo debba solo ingranare. DAL 73' RENSCH 6 - Non c'è molto da fare da quelle parti, ma scende in campo attento.

SOULE 7 - Non c'è Dybala e Mati balla: un segnale? Il numero 18 stappa il match dopo lo schema classico Pellegrini-Cristante, poi è tutto in discesa: sempre nel vivo del gioco, sempre pericoloso e creativo. Ci penso io. DAL 65' EL SHAARAWY 6 - Cerca di farsi vedere nel tempo a disposizione, si sposta su tutto il fronte di attacco.

PELLEGRINI 7 - Ispirato. Lega i reparti, ogni piazzato è un pericolo, vede traiettorie interessanti per i compagni, in particolare per Dovbyk, e la buona prestazione viene premiata con il gol. Duca di Wellington. DAL 65' KONE 6 - Entra per sistemare le cose a centrocampo e lo fa in pochi minuti, portando in dote gamba e ordine.

DOVBYK 6 - Tutti gli chiedono i gol, lui per ora preferisce gli assist. Tante sponde utili per i due trequartista, confermando il gradimento per questo sistema, poi l'assist per Pellegrini. In area manca di determinazione e raccoglie meno del dovuto. DALL'86' PISILLI SV.

GASPERINI 6.5 - Dopo la notte arriva sempre il giorno. La Roma si rialza immediatamente dopo la sconfitta e nonostante cerotti e frustrazione arrivano tre punti pesanti e importanti per continuare in Europa, ottenuti anche gestendo le energie di titolari e protagonisti e con gli attaccanti contati. Ora poche ore al match di domenica, ma i segnali di questa sera sono molto positivi: i leader della squadra hanno risposto presente e Gasperini non potrebbe chiedere di meglio.