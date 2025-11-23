CREMONESE-ROMA: le pagelle. SOULE "Luce" 7.5 - GASPERINI "Il migliore dei sarti" 7.5 - WESLEY "Uomo in più" 7.5

LAROMA24.IT - La Roma vince ancora. Altra prestazione maiuscola, altri tre punti, questa volta con tre gol segnati, a cm da quattro. Gasperini sta plasmando la Roma e lo sta facendo portando a casa risultati importanti, con una continuità vista raramente da queste parti. Decidono Soulé, Ferguson e Wesley, ma è la Roma tutta a giocare bene. La Cremonese riesce a fare poco, anche grazie ai ritmi imposti dai giallorossi. Ora arrivano due partite che possono dare ulteriore senso alla parola "sogno": farlo non costa nulla. Miglior Roma dell'anno, per ora.

SVILAR 7 - Quando serve, risponde presente. Decisivo in due occasioni, entrambe con la gara in bilico.

MANCINI 6.5 - Dietro sbaglia poco o nulla, sotto rete non sfrutta due occasioni abbastanza ghiotte. Senza pensieri.

ZIOLKOWSKI 6 - Gli avversari sono ostici, lui sbanda in un'occasione e mezzo e viene appesantito da un giallo esagerato: Gasperini preferisce evitare problemi ulteriori e lo sostituisce dopo 45'. DAL 45' EL AYNAOUI 6.5 - Entra per dare equilibrio, con lucidità da seconda punta trova l'assist per Ferguson. Timbro.

NDICKA 6 - Giornata piuttosto serena per l'ivoriano, anche se rimane un po' piantato sul corner dell'1-3.

CELIK 6.5 - Spinge con continuità e ritmo, come ha imparato a fare con Gasperini, anche se la qualità delle giocate potrebbe essere migliore (chiedere a Pellegrini). Positivo, ancora una volta.

CRISTANTE 7 - Prima in mezzo, poi addirittura braccetto: il livello della prestazione non scende, anzi. Il 4 esplora con profitto altre zone di campo: la definizione di tuttocampista gli calza a pennello.

KONE 7 - L'asse con Pellegrini e Wesley funziona alla grande e il francese si esalta. Sfrutta i movimenti dei due compagni ed entra nel vivo del gioco, come in occasione del gol che sblocca il match.

WESLEY 7.5 - L'uomo in più. Spinge come un'ala, difende come un terzino, segna e si fa sempre trovare libero. Il gol è un premio alla prestazione e alla continuità di rendimento. DALL'80 TSIMIKAS SV.

SOULE 7.5 - Illumina costantemente la manovra giallorossa. Salta l'uomo con continuità, pesca sempre compagni liberi e al momento giusto legge bene e capitalizza il triangolo Koné-Pellegrini. Luce. DALL'85' PISILLI SV.

PELLEGRINI 6.5 - A cm dal terzo gol in tre gare. Entra nell'azione del vantaggio, si vede annullare un gol e poi Audero gli nega la gioia. Frizzantissimo. DAL 59' EL SHAARAWY 6.5 - Dopo diversi spezzoni opachi, il 92 torna a far vedere qualcosa di interessante. Buona la verticalizzazione per il gol di Wesley, bene l'applicazione.

BALDANZI 6.5 - Si muove bene e si smarca meglio. Audero respinge un suo mancino da cui nasce il gol annullato: lui si morde le mani. Oggi ha avuto una grande occasione e si è fatto vedere. DAL 59' FERGUSON 7 - Finalmente Evan. Da mesi se ne parla più per mercato e per infortuni, finalmente oggi finisce sul tabellino, quasi due volte. Ci sono anche io.

GASPERINI 7.5 - Problemi di formazione? Sì, è vero, ma con uno come Gasperini diventano un dettaglio. La sua Roma sta diventando grande: nei risultati, nella mentalità e nelle prestazioni. Il tecnico pesca dall'intera rosa e come il migliore dei sarti ha un abito per tutti, sempre cucito su misura, e in campo si vedono i risultati: sembra alleni questa squadra da tantissimo tempo. Altri tre punti, oggi tre gol che potevano essere almeno quattro, ancora vetta: sognare è possibile se giochi così.