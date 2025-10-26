SASSUOLO-ROMA: le pagelle. DYBALA "Nove e mezzo" 7 - WESLEY "La versione migliore" 7 - CRISTANTE "Ritorno al futuro" 7

LAROMA24.IT - Prestazione convincente e tre punti: meglio di così, non si può. I ragazzi di Gasperini lasciano Sassuolo con le tasche piene di punti e qualche convinzione in più, tattica e di risultati. Cristante alla bergamasca paga, così come Dybala a pestare l'area e meno in giro per il campo. La classifica torna a ridere di nuovo e ora preparare il prossimo impegno sarà un piacere, non c'è dubbio. Spiccano le prestazioni di Cristante, Dybala e Wesley, ma hanno fatto molto bene anche Mancini, Koné e Pellegrini, entrato alla grande nel secondo tempo. Decisivo Svilar nel primo tempo.

SVILAR 6.5 - Pronti, partenza, via: subito decisivo. Un paratone dei suoi e segnale inviato agli avversari: oggi non è aria. Si scuote.

CELIK 6 - Basso o largo non c'è stata differenza: il turco è un giocatore affidabile e Gasperini lo ha capito. Lo impiega e lo sposta in campo a seconda delle necessità, lui risponde sempre bene.

MANCINI 6.5 - Concentratissimo, non sbaglia quasi nulla e soprattutto in scivolata rende innocui diversi tentativi avversari.

NDICKA 6 - Marcature un po' larghe oggi, con qualche pensiero di troppo.

WESLEY 7 - Inizia a destra e inizia bene, finisce a sinistra e addirittura finisce meglio. Attento difensivamente e pericoloso davanti, anche a sinistra. Nel finale ha un'occasione d'oro, ma sceglie male e apre il destro. La versione migliore. DALL'87' RENSCH SV.

KONE 6.5 - Prestazione solida del francese: attento, generoso, preciso. Tanti tocchi, 96% di passaggi riusciti, bravo nello smarcarsi. Presente.

CRISTANTE 7 - Gasperini lo schiera alla bergamasca e lui dimostra di ricordare benissimo come si fa. Spesso nel vivo, si inserisce due volte in area e una delle due volte crea i presupposti per il gol-partita. Ritorno al futuro. DAL 66' PELLEGRINI 6.5 - Impatto immediato del numero 7. Il palo gli nega un (bel) gol, poi come un router collega i reparti. Nel finale sfiora di nuovo il gol. Vivace.

EL AYNAOUI 6 - Ma quanto corre? Tantissimo. Si fa vedere più del solito, forse anche grazie alla protezione offerta dalla linea a tre. Questa è la strada giusta.

TSIMIKAS 5.5 - Una delle poche note stonate di giornata. La presenza di Bailey da quella parte e le novità in mediana gli tolgono i (già) pochi riferimenti che aveva e non entra in partita. DAL 45' HERMOSO 5.5 - Neanche il tempo di entrare e dopo una lettura sbagliata si ritrova ammonito. Inanella errori, poi finisce in ripresa.

BAILEY 6 - Considerando che si trattava della prima dal 1', va bene così. Tanti scatti, tanto movimento, ma quasi mai al centro del gioco, come dimostrano i (soli) 9 passaggi effettuati. Ci sarà tempo per conoscere gli altri e i movimenti giusti. DAL 50' DOVBYK 5.5 - Meglio del solito, nonostante tutto. Scambia con Pellegrini, poi lancia Wesley, tiene un altro paio di palloni, poi finisce sempre dietro la maglia del difensore.

DYBALA 7 - Gasperini gli indica l'area da ieri e lui trova il gol vittoria proprio da quelle parti, come un bomber d'area di rigore navigato. Tante belle giocate per i compagni nell'ora abbondante di gioco disputata oggi. Nove e mezzo. DAL 66' SOULE 6 - Gasperini gli risparmia qualche minuto, lui entra con attenzione e umiltà. Si mette a disposizione della squadra e si abbassa per aiutare a scacciare i cattivi pensieri.

GASPERINI 6.5 - Daje e daje, il tecnico è riuscito a trovare un'alternativa valida per l'attacco. Ci ha provato diverse volte e continuerà a farlo, la strada è ancora lunga, ma il lavoro paga e le sue idee tattiche cominciano a tradursi in azioni concrete. Arrivano i primi tre punti con il falso nove, soprattutto perché a Dybala chiede di riempire l'area; fa saltare il banco neroverde con la mossa a sorpresa di Cristante "alto"; inverte Wesley e il brasiliano produce in quantità, pesca Pellegrini al momento giusto: insomma, oggi non ne ha sbagliata mezza.