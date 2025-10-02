ROMA-LILLE: le pagelle. SVILAR "Straordinari(o)" 7 - CELIK "Innocente" 6 - FERGUSON "Trasparente" 4 - DOVBYK "Recidivo" 4

LAROMA24.IT - Un brutto passo falso, una notte da dimenticare. Questa sera la Roma non si è presentata, o quasi, a parte qualche individualità. Il finale grottesco con i tre rigori sbagliati (Dovbyk, Dovbyk, Soulé) rende ancora più amara una serata dalla quale ci aspettavamo dolcezza. Bene solo Svilar, come al solito benedetto il giorno, poi si salva Celik e galleggiano Ndicka e Pellegrini: il resto è tutto da dimenticare, da Soulé a Tsimikas, fino alle due punte. Domenica c'è una partita importante, una grande occasione per rilanciarsi subito e passare due settimane serene. Bisogna approfittarne.

SVILAR 7 - Difficile anche immaginare la sua frustrazione. Tra i pali salva il salvabile e nel mucchio c'è anche la faccia della Roma. Straordinari(o).

CELIK 6 - I suoi compagni non fanno niente per aiutarlo, né davanti né in mezzo, ma lui riesce comunque a uscirne pulito, senza errori: alla fine risulta innocente.

NDICKA 5,5 - In mezzo appare meno sicuro, anche per scarsa abitudine, ma i riferimenti scappano spesso, troppo spesso.

HERMOSO 5 - La brutta versione dello spagnolo, quello "ammirato" in passato. Serataccia. DAL 57' MANCINI 5 - Nel primo match europeo era stato l'eroe, oggi è stato una comparsa ma è comunque riuscito a sbagliare tutto. Appannato.

WESLEY 5 - A spingere spinge, ma di cose utili ne fa poche. Impreciso, confusionario, pericolante dietro.

CRISTANTE 5 - Con El Aynaoui deve ancora conoscersi, per carità, ma da lui ci si aspetta che faccia girare il pallone: gli gira solo la testa. DAL 71' KONE 5 - La partita era in salita, ma non compromessa. E lui, purtroppo, non porta nulla di buono, se non una chiusura difensiva.

EL AYNAOUI 4,5 - Quantità, sì, ma troppi errori, uno anche decisivo ai fini del risultato. In area ha il tempo di spazzarla, la mette giù e la perde. Poi è tutto in salita. Leggero.

TSIMIKAS 4,5 - Apparecchia il gol del Lille con un altro controllo sbagliato, come contro il Verona. Davanti non si fa vedere, dietro sbaglia: sostituito. DAL 45' RENSCH SV - Schierato fuori ruolo, di fatto non entra mai in partita.

SOULÉ 4,5 - Le gambe sono appesantite dai tanti minuti giocati, ma da Mati ci aspettiamo tutti qualcosa. Neanche in più, proprio qualcosa. Dal dischetto spreca la chance di mettere una pezza a risultato e serata personale.

PELLEGRINI 5,5 - Attento, si sacrifica per 45', costretto da Gasperini a fare da baby-sitter a Tsimikas. Finisce il tempo a disposizione giocando spesso troppo defilato. DAL 57'' EL SHAARAWY 5 - Il suo ingresso non sposta nulla, anzi, addirittura toglie. Cicca malamente dal limite dell'area, poi dalla sua mattonella appoggia.

FERGUSON 4 - Non tiene un pallone, non lega il gioco, commette tanti falli. Esce senza lasciare il segno. Trasparente. DAL 78' DOVBYK 4 - Ingresso disastroso. Si prende la responsabilità di andare dal dischetto: sbaglia. Ha un'altra chance: sbaglia ancora. Poi si arrende. E la Roma con lui. Recidivo.

GASPERINI 5 - Male, tutto male. Arriva il secondo ko giallorosso per il tecnico di Grugliasco e anche questa volta, come contro il Torino, è responsabile. Le scelte iniziali gli presentano il conto dopo pochi minuti e quelle a gara iniziata non aggiungono nulla, anzi. L'impressione è che la testa (sua) fosse a Firenze: aspettiamo qualche ora per eventuali conferme a questa tesi. Speriamo.