FIORENTINA-ROMA: le pagelle. SOULE "Chi fa da sé, fa tre punti" 7,5 - CRISTANTE "Testa sulle spalle" 7 - GASPERINI "Responsabile risorse umane" 6,5

LAROMA24.IT - Alla Roma si chiedeva una reazione e così è stato: con caparbietà e determinazione i giallorossi hanno vinto a Firenze, in rimonta, mantenendo l'ottimo ruolino di marcia in campionato. Ha brillato, su tutte, la stella di Soulé: l'argentino dovrebbe portare a casa il pallone, visto che con un gol e un assist ha di fatto indirizzato la partita verso la Roma. Incerto Svilar in occasione del gol di Kean, ma ci sta, è umano. Bene in mezzo Cristante, non solo per il gol da tre punti. Bene gli ingressi di Dybala e Pellegrini: entrambi si mettono a disposizione per gestire il vantaggio.

SVILAR 5,5 - Prima o poi doveva capitare. Indecisione grave in occasione del gol di Kean: questa volta sono i compagni a dare una mano a lui. Oh, è umano dopotutto.

CELIK 6,5 - Fa e disfa: in difesa ne combina diverse, e anche grosse, ma davanti è propositivo e sempre presente, anche quando deve giocare più alto.

MANCINI 6,5 - Primo tempo di fatica, come tutta la retroguardia, ma rispetto ai due compagni di reparto oggi dà sensazione di maggior affidabilità.

NDICKA 6 - Nei primi 45' soffre Kean come raramente lo abbiamo visto soffrire, nel secondo tempo il livello della sua prestazione si alza. Sbaglia una chiara occasione da gol su corner al bacio di Pellegrini: peccato.

WESLEY 6 - Come al solito tante cose buone e tante cose meno. Sfiora l'assist con un ottimo cross ed è l'highlight della sua prestazione, ma la sensazione è che il potenziale vada ancora sbloccato. DALL'81' ZIOLKOWSKI 6 - Entra bene, di nuovo.

KONE 6,5 - Tiene legata la Roma e strappa in continuazione: la sua presenza costante si fa sentire e rende il lavoro più facile al compagno di reparto.

CRISTANTE 7 - Come un diesel cresce sulla distanza nel corso del primo tempo, poi addirittura firma il gol della vittoria. Usa la testa bene, per segnare e per amministrare nella parte finale di gara. Testa sulle spalle.

TSIMIKAS 6 - Ha un avversario ostico, ma tiene botta e riscatta le ultime due prestazioni. Attento. DAL 68' RENSCH 6 - La Fiorentina continua a spingere da quella parte, lui tiene botta.

SOULE 7,5 - La vittoria della Roma oggi porta il suo nome e dallo scorso inverno è ormai una costante. Gol (bellissimo) del pareggio e assist al bacio per quello della vittoria di Cristante. Strappi, filtranti, giocate utili: Mati fa tutto da solo per larghi tratti del match. E chi fa da sé, si sa, fa tre punti. DALL'81' EL AYNAOUI SV

BALDANZI 6 - Gasperini gli dà fiducia, lui ripaga in parte. Volenteroso, sì, attento nella fase di non possesso sì, ma con la palla molto poco. DAL 59' PELLEGRINI 6 - Prima di entrare Gasperini gli chiede di stare basso: lui esegue e si rende utile. C'è da gestire e lui si mette a disposizione. Nel finale sfiora l'assist su corner, ma Ndicka spreca.

DOVBYK 5,5 - Mezzo voto in più per la sponda-assist per Soulé: il resto non è sufficiente. Gasperini si sgola spesso, poi lo sostituisce. L'occasione fallita non è l'errore più grande del suo match. Poco. DAL 59' DYBALA 6,5 - La sua miglior versione in questo inizio di stagione. Tiene più palloni di Dovbyk e Ferguson e si rende anche pericoloso dopo una bella giocata. Segnali.

GASPERINI 6,5 - Gestisce i suoi ragazzi con il bilancino, fra giocatori stanchi, altri al limite, altri da rilanciare e la necessità di portare a casa i tre punti: la missione, oggi, è perfettamente riuscita. La sua Roma è prima in classifica e oggi, finalmente, ha dimostrato anche di saper recuperare da situazioni di svantaggio: una prova di maturità che fa ben sperare e maschera qualche difetto di gioco. Per migliorare c'è tempo, ma i punti sono treni che passano una volta sola e la Roma non può perderli. Responsabile risorse umane.