ROMA-VERONA: le pagelle. SVILAR "Mile e una parata" 7 - DOVBYK "Best of" 6,5 - WESLEY "Troppi errori" 5,5

LAROMA24.IT - Altri tre punti. La Roma non gioca bene, ma vince ancora. I romanisti si leccano i baffi pensando a cosa accadrà quando i giallorossi giocheranno con continuità "alla Gasp", ma dopo le scintille in Europa League oggi va benissimo la sostanza. Partita complicata per i giallorossi, per la buona prestazione del Verona ma anche per la gara opaca di diversi giallorossi, Wesley in primis. La partita l'ha sbloccata Dovbyk, l'ultima idea vincente di Gasperini, ma il migliore in campo è stato Svilar: Mile chiude la porta nei momenti cruciali e accompagna i giallorossi verso la vittoria.

SVILAR 7 - Mile e una parata. Non è la prima volta, non sarà l'ultima, ma non per questo è banale. Mile salva i giallorossi in due momenti cruciali, prima tra i pali e poi in uscita, firmando i tre punti.

CELIK 6,5 - Gasperini gli dona proprio. Il turco conferma la crescita e porta a casa anche l'assist, decisivo, per il gol che sblocca la partita.

MANCINI 6 - Gara complicata per il numero 23, che soffre Orban e non solo. Se la cava, però, con l'esperienza in diverse situazioni difficili.

NDICKA 6,5 - Fino all'infortunio che ne complica i movimenti gioca una partita praticamente perfetta. DAL 71' ZIOLKOWSKI 6 - Entra nel momento più difficile, dimostra grande attenzione. Sogna l'esordio con gol ma trova un avversario sulla sua strada.

WESLEY 5,5 - Tante imprecisioni producono una prestazione che non lo aiuteranno nei ballottaggi con Rensch nell'immediato futuro. Troppi errori. DAL 59' HERMOSO 6 - Prima a destra, poi a sinistra, si fa trovare pronto.

KONE 6,5 - Nel finale raddrizza la propria prestazione: nella prima parte di gara soffre maledettamente i ritmi del Verona ed è quasi costantemente saltato. Partecipa di pura volontà nel raddoppio.

CRISTANTE 6 - Sfiora il gol nel finale, ma che fatica. In teoria dovrebbe essere lui a gestire a ritmi, ma così non è stato. Attore non protagonista.

ANGELINO 6 - Frettoloso in tante, troppe occasioni in una prestazione rivedibile. Meglio dietro, oggi. DAL 59' TSIMIKAS 5,5 - Lontano parente di quello ammirato contro il Nizza. Tanti errori, scarsa concentrazione: meno male abbiamo visto che può fare di più.

SOULE 6,5 - Mati trova il gol in casa di fronte ai propri tifosi e non poteva scegliere occasione migliore. Mette il punto esclamativo sul match e lo fa più con il cuore che con la tecnica, al termine di una gara per lui molto complicata. Fino alla fine (in giallorosso, però). DALL'82' EL SHAARAWY 6 - Da subentrato dà sempre qualcosa in più. Sul destro ha l'occasione per timbrare il cartellino, Montipò dice no.

PELLEGRINI 6,5 - Altra buona prestazione del numero 7. Ottima la connessione con Dovbyk nel primo tempo, grazie alla quale va vicino al gol, attento anche nei ripiegamenti nel finale. Continuo.

DOVBYK 6,5 - Nel primo tempo la sua miglior versione giallorossa. Gol a parte, si intende. Sponde, duelli vinti e tanto lavoro sporco. Poi cala, ma intanto c'è il suo zampino nei tre punti. Best of. DAL 60' FERGUSON 6 - Non entra benissimo, e non sfrutta una gran palla di Pellegrini sul mancino, poi però si dà da fare e costruisce le basi per il 2-0. Testardo.

GASPERINI 6,5 - Probabilmente oggi la prestazione dei suoi non gli è piaciuta per niente, ma è quando vinci partite come questa che c'è da essere ottimisti per il domani. La sua Roma vince ancora, anche una partita sporca e scomoda, con il gol di un giocatore sul quale oggi ha voluto puntare con convinzione, per la sorpresa di molti. Dopo il derby un'altra scelta presa con lo shining. Danny Torrance.