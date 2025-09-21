LAZIO-ROMA: le pagelle. PELLEGRINI "Capitan Derby" 7,5 - RENSCH "Alla Cafu" 7 - KONE "Uomo in più" 7

LAROMA24.IT - L'uomo più (in)atteso nel momento più importante della stagione. Pellegrini decide il Derby di Roma come ha fatto già in altre tre occasioni. Gasperini scommette sul numero 7 e porta a casa i tre punti. Partita bloccata da entrambe le parti, ma solo una delle due ha avuto Pellegrini. Positive anche le prestazioni di Rensch, decisivo anche in occasione del gol, e Koné. Buono il primo per Gasperini: lucido dal prepartita all'ultimo secondo di partita.

SVILAR 6 - Decisivo in occasione del destro di Castellanos, leggero in occasione di quella palla alta, ma per il resto è controllo.

CELIK 6,5 - Prestazione maiuscola del turco. Zaccagni non è mai entrato in partita ed è merito suo: attento, aggressivo, preciso negli anticipi.

MANCINI 6 - Giornata no. Sbaglia lasciando un'autostrada a Dia, poi si perde Zaccagni e rischia il patatrac a pochi minuti dalla fine. Meno male è finita.

NDICKA 6,5 - Giallo a parte, partita di altissimo livello di Evan. Dalle sue parti si alternano volti, ma finisce sempre allo stesso modo.

RENSCH 7 - Il protagonista che non ti aspetti. Al suo posto avrebbe dovuto giocare Wesley, ma l'olandese ha sfruttato l'occasione alla grande: decisivo in occasione del gol, anche vicino alla rete personale, mai una sbavatura. Alla Cafu.

CRISTANTE 6,5 - Mai una disattenzione e considerata l'importanza del match è un grande merito. Altruista e generoso, il conta km si ferma solo quando esce, stremato. DALL'81' EL AYNAOUI 6 - Ingresso positivo del marocchino, sia senza palla sia nella trequarti avversaria. Vivace.

KONE 7 - All'inizio e alla fine del match svagato, in mezzo è stato concentrato tutto il tuo talento. E questo è l'ultimo step da fare per il francese, che comunque nella fase centrale del match ha strappato accorciando il campo giallorosso. Costringe gli altri all'inferiorità numerica, dopo averli fatti percepire come tali per tutto il tempo. Uomo in più.

ANGELINO 6 - Avere un riferimento davanti, in questo caso Pellegrini, lo aiuta e infatti torna al centro della manovra, toccando tanti palloni. Manca di precisione, anche sotto porta. TSIMIKAS DALL'81' SV

SOULE 6,5 - Fatica ad accendersi e a entrare nel vivo, ma è lucido nel momento cruciale, quando alza lo sguardo e trova Pellegrini. Capolino. DAL 73' BALDANZI 6,5 - Pimpante, vivo, pericoloso. Fra i subentrati spicca per spunti e vitalità.

PELLEGRINI 7,5 - Chiamatelo Mr Derby, anzi, Capitan Derby. Gasperini gli dà fiducia e il numero 7 prende per mano la squadra, ancora una volta, ancora in un derby. Segue Rovella, si muove tra le linee e si fa trovare pronto in zona gol, poi rimane nel vivo, sfiorando l'assist. Le lacrime dopo il gol dicono tanto, il gol dice tutto: tre punti e derby alla Roma. DAL 73' PISILLI 6 - Corre dove serve e segue gli eventi del match. Serve bene Baldanzi nel finale.

FERGUSON 6 - Inizio impacciato, con tanti appoggi sbagliati, poi entra nel vivo del match e fa meglio, soprattutto senza palla. DAL 66' DOVBYK 6 - Entra in un momento complicato, lotta e ha anche un'occasione ghiotta tra i piedi, però su quello sbagliato. Poteva festeggiare anche lui.

GASPERINI 6,5 - Non ha sbagliato nulla il Gasp. Dalle parole del prepartita, quasi un incantesimo, alle scelte, dal 1' all'ultimo minuto. Le scelte lo ripagano e cancellano gli errori dello scorso weekend. Il nuovo tecnico giallorosso inaugura i Derby con i tre punti, rispettando la tradizione, e ci mette tanto del suo nel risultato finale. Mette Pellegrini a uomo su Rovella e costringe Sarri a pensare ad altro, sceglie Celik su Zaccagni, dosa bene i cambi attingendo a tutto il materiale tecnico a disposizione. Un successone.