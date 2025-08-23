ROMA-BOLOGNA: le pagelle. WESLEY "Daje e daje..." 7 - GASPERINI "L'appetito vien mangiando" 7

LAROMA24.IT - Che bel modo di ritrovarci. La Roma di Gasperini inizia nel migliore dei modi con 3 punti in tasca, 0 gol subiti, diverse occasioni da gol e tanti margini di miglioramento, dalla condizione fisica ai meccanismi offensivi. Spicca la prestazione di Wesley: il brasiliano si presenta così ai nuovi tifosi, con tanto impegno e con un gol pesante, da tre punti. Bene anche l'impatto di Ferguson: il suo lavoro spalle alla porta, e non solo, ha dato una grande mano ai giallorossi.

SVILAR 6 - Serata tranquilla. Ogni tanto tocca anche a lui.

HERMOSO 6,5 - Positivo, decisamente positivo. A tutto campo segue il riferimento, lascia pochi spazi e gioca con attenzione e personalità. Sorpresa.

MANCINI 6 - Non una serata da ricordare per il numero 23. Un giallo, qualche imprecisione di troppo, ma nel complesso resiste.

NDICKA 7 - Prestazione solida e convincente dell'ivoriano, nonostante gli scatti di Orsolini. Conferma.

WESLEY 7 - Daje e daje, si dice, no? Il brasiliano spinge a testa bassa e continua a spingere fino a sfondare la retroguardia avversaria. Con questa costanza negli inserimenti e nelle corse dietro la linea le sbavature tecniche passano in quinto piano. Se il bom dia si vede da questa sera...

CRISTANTE 7 - Il numero 4 protegge e gestisce con attenzione e lucidità. Da un suo lancione (giocata tipica del repertorio) nascono i presupposti per il gol di Wesley.

KONE 6,5 - Il voto risente del goffo errore sotto porta, perché nel primo tempo il francese è stato dominante. Plusvalore sì, plusvalenza no.

ANGELINO 6 - Costante, nel ritmo e nella precisione delle giocate. Lo spagnolo si (ri)presenta bene, anche con i nuovi dettami di Gasp. DALL'83' RENSCH 6 - Entra a sinistra e si adatta.

SOULE 6 - Generoso. Tanto, anche troppo. Spazia sulla trequarti offensiva alla ricerca di soluzioni, ma la qualità delle giocate ne risente. DAL 74' DYBALA 6 - Ingresso lento, si muove macchinosamente sul rettangolo verde, poi inventa una grande giocata per Dovbyk. Diesel.

EL SHAARAWY 6 - Tanti spazi, pochi spunti. Galleggia tra le pieghe della partita senza lasciare il segno. DAL 61' EL AYNAOUI 6 - Esordio senza scintille per il numero 8, che fa il proprio con dedizione.

FERGUSON 6,5 - Bello da vedere e tanto utile. Il numero 11 lega il gioco e si rende ancora pericoloso sotto porta. Pochi centimetri gli negano il sorriso alla prima in casa, ma l'impatto è di quelli che fa sorridere. Promettente. DAL 74' DOVBYK 5,5 - Entra e si cala nella parte, ma proprio in quella che dovrebbe essere la sua qualità migliore si mostra carente: spreca a tu per tu con il portiere avversario.

GASPERINI 7 - Buona la prima. La rosa è incompleta, lo ha detto in tutte le lingue del mondo, ma il suo lavoro è quello di allenatore, la sua mano si vede già e il primo esame è stato superato con il massimo dei voti. La sua Roma può ancora migliorare molto, soprattutto sotto porta (e questa è la miglior notizia per i giallorossi) ma lavorare con tre punti in tasca aiuta. L'appetito vien mangiando.