TORINO-ROMA: le pagelle. SAELEMAEKERS "Un gol per il domani" 7,5 - SOULE "Buon auspicio" 7 - RANIERI "Ave Claudio" 8

LAROMA24.IT - Si chiude la stagione della Roma, purtroppo senza miracolo. I giallorossi vincono, ancora, giocando anche bene, ma la prestazione più importante oggi da cercare su un altro campo, precisamente a Venezia, e così non è stato. Sblocca Paredes, oggi lucido e attento, chiude Saelemaekers, due giocatori tornati centrali nelle battute finali di questa stagione. Ranieri va sul sicuro e dalla tasca tira fuori altri 3 punti, gli ennesimi di questa stagione, gli ultimi in "tuta" giallorossa. Chiude al meglio una delle storie più belle della storia del calcio.

SVILAR 6,5 - Protegge, come sempre, e festeggia il premio di miglior portiere della stagione.

CELIK 6 - Serata tranquilla, ordinaria amministrazione. DAL 90' HUMMELS S.V. - Buona vita Mats.

MANCINI 6,5 - Pochi grattacapi, fa la guardia senza troppi pensieri.

NDICKA 6,5 - Iron Man giallorosso. Qualche sbavatura, ma all’ultimo sforzo sempre affidabile.

SOULE 7 - Inizialmente timido, poi cresce con il passare dei minuti. L’assist poteva valere la prestazione, ma lui non si accontenta e sfiora il gol da copertina. Buon auspicio. DAL 91' RENSCH SV.

CRISTANTE 6,5 - Riempie l’aria, costante nelle uscite e nel tappare i buchi. Poco preciso palla al piede, ma solo in costruzione: in area aveva trovato ancora il gol, poi annullato.

PAREDES 7 - Aperture iniziali, gol del vantaggio che fa perdonare qualche errore in impostazione. Domina il gioco e la partita. DAL 91' BALDANZI SV.

KONE 6,5 - In mezzo al campo trascina palla e avversari, si gestisce e per pochi centimetri non trova il filtrante della giornata.

ANGELINO 7 - Vola sulla fascia, peccato perché i compagni non rendono giustizia ai cross fatati. Sfiora anche il gol, di testa. Spina nel fianco.

SAELEMAEKERS 7,5 - Risveglio finale all’antico ruolo: Ranieri lo impiega di nuovo e sfrutta l’occasione dopo qualche mese di digiuno. Un gol per il domani? DAL 91' PISILLI SV

SHOMURODOV 6 - L'impegno non manca mai, è una costante, oggi del resto si è visto poco. DAL 72' EL SHAARAWY 6 - Si butta nella mischia, non trova acuti.

RANIERI 8 - Ha preso la Roma per mano quando era a terra, quasi senza speranze, l'ha portata a pochi millimetri dal quarto posto, realizzando una rimonta incredibile, quasi leggendaria. Chi salva la stagione, con intuizioni e semplicità, ha un posto nel cuore dei romanisti, soprattutto quando è uno di noi. Grazie di tutto Claudio, ave.