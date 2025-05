ROMA-MILAN: le pagelle. RANIERI "Ranierismo" 7 - SVILAR "Faro" 7

LAROMA24.IT - La Roma si tiene viva fino all'ultimo scavalcando quel che resta del Milan. Un altro, l'ultimo, insperato giro alla roulette Champions League, gentilmente offerta dalle maniere di Claudio Ranieri, insignito della miglior onorificenza dall'Olimpico.

Il faro di Svilar, il martello della sentenza di Cristante, la stella cometa di Paredes: è qui il meglio della serata.

SVILAR 7 - Il faro puntato in cielo che dona protezione a tutto l'Olimpico abbaglia Leao a due passi dal fattaccio. Segue acclamazione popolare per l'eroe discreto mentre si riavvolge nell'oscurità.

CELIK 6 - C'è una chiusura nella ripresa che fa da cerotto a un paio di situazioni urticanti che aveva contribuito a procurare.

MANCINI 6,5 - In 20 minuti indirizza la partita: prima con la sua testa, poi facendola perdere a Gimenez. Più faticoso del previsto il resto del tragitto.

NDICKA 6 - Turno di guardia.

SOULÈ 5,5 - Il peccato originale è vederlo alle prese con letture difensive anche in vantaggio e in superiorità numerica ma l'errore sull'1-1 è marchiano. Dall'altra parte agita il cappello senza riuscire a far saltare fuori il coniglio. DAL 77' RENSCH 6 - Allunga la coperta.

CRISTANTE 7 - Batte il martello della sentenza sulla partita, dopo averla riempita di motivazioni convincenti.

PAREDES 7 - Disegna la stella cometa che rende validi ancora i desideri migliori per l'ultima giornata. Nonostante fin lì fosse stato di sottofondo alla partita. DAL 77' DOUATH 6 - Chiude a chiave.

KONÈ 6,5 - Spolvera le mensole, sistema i divani e svuota le credenze del centrocampo.

ANGELINO 6 - Su uno degli ultimi giri della partita ha finalmente campo per sciogliersi e porta fino al 3-1. Nel resto della partita deve muoversi tra gli spigoli.

SAELEMAEKERS 6 - Stretto al fianco di Shomurodov pare mancargli l'aria per un tempo. La ritrova a sinistra, almeno, nella ripresa. DAL 84' EL SHAARAWY SV - Ha una parte nel 3-1.

SHOMURODOV 5,5 - Da spalla ad attore protagonista, fatica a reggere la parte. DAL 84' BALDANZI SV - Cameo finale.

RANIERI 7 - 66 punti, di cui 53 autonomi nelle sue 25 gare, con un tiro ancora a disposizione che addirittura può valergli il bersaglio grosso. Riceve la corona di mirto, si lascia accarezzare dall'emozione, poi corregge la squadra all'intervallo e facilita il successo. Ranierismo.