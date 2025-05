ROMA-FIORENTINA: le pagelle. SVILAR "Eight Mile" 8 - RANIERI "In purezza" 7

LAROMA24.IT - La testa di Dovbyk, tutto il resto di Svilar. "Eight Mile" è la colonna sonora al terzo 1-0 consecutivo della Roma che, a tre giornate dalla fine, ha ancora gli occhi su un posto in paradiso che, di questi tempi, si chiama Champions League.

Se Dovbyk "basta e avanza", Shomurodov fa molto con poco.

SVILAR 8 - Un altro show del portiere che si fa svuotare addosso, sulle mani, sui piedi, il caricatore della Fiorentina. Eight Mile.

CELIK 6 - Kean gli scuce la marcatura più volte all'inizio, col tempo si aggiusta. DAL 77' RENSCH SV 6 - Si tiene al riparo.

MANCINI 6,5 - Gratta sulla sensibilità di Zaniolo, fino a riconsegnarlo alla panchina ospite di cattivo umore. Qualche scottatura in più quando deve vedersela con Kean.

NDICKA 6,5 - Disciplinato. Soldato scelto.

SOULÈ 6 - Giornata in seconda classe. Sopporta di buon grado.

CRISTANTE 6,5 - Gioca col barometro di squadra in mano. DAL 65' GOURNA-DOUATH 6,5 - Un paio di volte si mette il pallone sotto al braccio come nel football americano conquistando la folla. Che poi torna nel dubbio per un paio di gestioni risolte in malo modo.

KONÈ 6,5 - Passa il tempo a tenere pulita la sua piazzola, tra le più calde del campo. Idropulitrice.

PELLEGRINI 6 - Nel traffico centrale del primo tempo, lascia un pallone improvviso per Soulé. DAL 46' PISILLI 6 - Entra quando la partita col pallone della Roma è ridotta al minimo necessario. Spende l'ammonizione in modo intelligente.

ANGELINO 6,5 - Ricicla il pallone dall'angolo che poi sarà l'1-0. Poi è costretto a serrarsi in area.

DOVBYK 7 - Una manciata di palloni toccati con poca grazia, uno o poco più in area di rigore, un tiro, un gol. Basta e avanza. DAL 77' EL SHAARAWY 6 - Tra le curve finali.

SHOMURODOV 6,5 - Fa molto, con poco. Costringe De Gea a sporcarsi e poi mette il fiocco sul pallone per Dovbyk. DAL 65' BALDANZI 6,5 - Entra col casco di protezione per il finale. Trova modo e tempo per guadagnarsi un tiro, e soprattutto l'angolo successivo, in totale autonomia.

RANIERI 7 - 1-0 in purezza. Conferma formazione e sostituzioni di Milano, prenota un nuovo miglioramento in classifica. Può portare, intanto, la Roma sopra la soglia dei 63 punti. Per altri miracoli, pare decisamente si stia attrezzando.