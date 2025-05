ATALANTA-ROMA: le pagelle. KONE "Saldo negativo" 5,5 - CRISTANTE "Eco di Bergamo" 5,5 - DOVBYK "Assente" 4,5

LAROMA24.IT - La fatal Bergamo. Ancora una volta Gasperini e i suoi nerazzurri dicono "no" alla Roma nel momento clou della stagione. Due folate bergamasche hanno messo ko la squadra giallorossa che comunque ha giocato una partita dignitosa, rischiando e osando in alcuni momenti del match, sprecando occasioni ghiotte. Assenti Shomurodov e Dovbyk, gli uomini che avrebbero dovuto far male all'Atalanta, sprazzi di Soulé che molto spesso si è trovato isolato. Dal suo mancino, però, nasce il cross per il gol del momentaneo 1-1 di Cristante. Propositivo Koné, ma il saldo è negativo: spesso nel vivo del gioco, ma ha sbagliato sempre la scelta finale. E nel calcio non è un dettaglio. Non riesce l'impresa bergamasca a Ranieri, che prepara bene il match ma in corsa tocca in ritardo e male.

SVILAR 6 - Tiene viva la Roma in uno dei momenti più duri del match, para tutto il parabile, poi si arrende.

CELIK 5 - Lookman lo fa impazzire e la manovra atalantina lo attira sempre fuori posizione.

MANCINI 5,5 - Soffre Retegui nei duelli aerei per tutto il match, eccezion fatta per gli ultimi istanti di gara. Una protesta di troppo nel primo tempo.

NDICKA 5,5 - Soffre più la palla che gli avversari. Sarebbe stata utile maggior aggressività.

RENSCH 5 - Serata da dimenticare. Dalle sue passi c'è il telepass e i padroni di casa passano con una facilità disarmante. Spiazzato. DAL 76' PISILLI 5 - Entra nel ruolo di quinto (?) e la Roma prende subito gol. Poi sbaglia tutto, anche le cose più semplici.

KONE 5,5 - La trequarti avversaria è la sia kryptonite. Dietro fa tante cose e anche discretamente, poi supera la metà campo e la palla diventa avvelenata e la terra sotto i piedi sparisce. Sbaglia un'occasione ghiottissima, spreca una ripartenza, sbaglia scelte e alla fine il saldo è negativo. "Quanti gol hai segnato?", avrebbe chiesto Mazzone. DALL'85' EL SHAARAWY SV.

CRISTANTE 5,5 - L'eco di Bergamo risuona e trova il gol come quando indossava la maglia oggi avversaria. Inizia bene e copre buchi in quantità, poi, minuto dopo minuto, esce dal match.

ANGELINO 6 - Lo spagnolo si propone sempre ed è quasi sempre costruttivo. Dietro soffre poco e visto l'avversario non è scontato.

SOULE 5 - Isolato e poco accompagnato l'argentino si perde in qualche pensiero di troppo, fino ad accartocciarsi sul pallone. Bello e utile il cross per il gol del pareggio, ma per il resto è un passo indietro, soprattutto il secondo tempo. Bello a metà.

SHOMURODOV 5 - Tanto impegno, tanta corsa, uno spunto in tutto il match, nient'altro. DALL'85' BALDANZI SV.

DOVBYK 4,5 - Cerca di tenere giù e smistare i lancioni dei compagni, ma non è mai in condizione di fare male e non solo a causa dei compagni. Assente. DALL'86' SAELEMAEKERS SV - In pochi minuti cerca di rendersi utile e visti gli altri subentrati è qualcosa.

RANIERI 5 - Le scelte del primo tempo stupiscono, soprattutto quella di iniziare con una mediana a due (mossa che in effetti non paga), ma dopo i primi 45' in un modo o nell'altro era dalla parte della ragione. L'eccessivo attendismo del secondo tempo favorisce l'Atalanta che invece aggredisce Roma e risultato. I tentativi di cambiare le cose dopo lo svantaggio risultano essere in ritardo e infruttuosi. Il finale di gara con Ndicka punta è la mossa della disperazione e in bocca non resta altro che l'amaro.