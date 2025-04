ROMA-VERONA: le pagelle. SOULÈ "Confeziona la cioccolata" 6,5 - SHOMURODOV "Goloso" 6,5

LAROMA24.IT - Uno per tutto. Così da 40 giorni, da Empoli-Roma del 9 marzo, e per le ultime sette partite: la squadra di Ranieri segna solo un gol ma, come in 4 delle ultime 7, basta a ottenere il timbro dei 3 punti.

Succede tutto subito: Soulé confeziona la cioccolata, Shomurodov la assaggia a un passo dalla porta.

SVILAR 6 - Può lasciare il vestito da supereroe in camerino, per una sera.

CELIK 5,5 - Scricchiola inizialmente, alla lunga tiene.

MANCINI 5,5 - Soffre le prime folate di vento avversarie, poi trova riparo.

NDICKA 6 - Si tiene in ordine.

ANGELINO 6 - Con le luci di posizione.

CRISTANTE 6 - Presidio di primo soccorso.

KONÈ 6 - Vigilante.

BALDANZI 6 - Cerca lo scorcio giusto per la storia d'impatto. Dovrà aggiungerci canzone e citazione di spessore per favorire l'engagement. DAL 62' PISILLI 6 - Al rientro in pista presta particolare attenzione a dove poggia i piedi.

SOULÈ 6,5 - Confeziona la cioccolata. DAL 82' RENSCH SV - Allunga la coperta.

SAELEMAEKERS 6 - Si accavalla a Soulé. DAL 70' DOVBYK 6 - Muove il contatore dei tiri.

SHOMURODOV 6,5 - Mangia la cioccolata di sopra. Goloso. DAL 82' EL SHAARAWY SV - Cambio di forma più che di sostanza.

RANIERI 6 - 44 punti in 21 partite, 57 totali che servono comunque a guadagnarsi un altro giro. Per l'ufficio reclami buon gusto, in fondo a destra. Almeno momentaneamente.