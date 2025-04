ROMA-JUVENTUS: le pagelle. SHOMURODOV "Arma letale" 7 - SVILAR "Negli angoli più duri" 7

LAROMA24.IT - La Roma sopporta l'inizio veemente della Juventus, si riassesta fino a rigenerarsi nell'intervallo, sistema subito le cose con Shomurodov ma poi non sembra avere forza e argomenti per spingersi oltre le colonne del pareggio.

L'uzbeko funziona un'altra volta da "arma letale" e diventa il migliore in campo, insieme a Svilar che "arriva anche negli angoli più duri".

SVILAR 7 - C'è l'impronta della sua mano sulla partita, quando cancella il colpo di testa di Nico Gonzalez. Arriva anche negli angoli più duri.

MANCINI 6 - Resiste al vento del primo tempo, tiene la rotta nel secondo.

HUMMELS 5,5 - I bulloni delle sue marcature si allentano facilmente, in particolare in un primo tempo che fa sbattere le squadre da un lato all'altro. DAL 46' SHOMURODOV 7 - Arma letale: entra con l'asso e lo cala alla prima mano. Migliora la vita offensiva e fa il pressatore professionista.

NDICKA 6,5 - Monolite. Resta immutabile nel tempo.

CELIK 6 - Vigilanza sulla corsia di competenza. DAL 72' NELSSON 6 - Stringe la cinghia.

KONÈ 6,5 - Si staglia nitido su tutta l'area di centrocampo. Anche se nel finale perde precisione nel gps e allunga inspiegabilmente alcuni percorsi.

CRISTANTE 6 - Locatelli, abbassandosi, lo lascia nel dubbio nelle pressioni. In possesso, però, riesce a tenere insieme i pezzi. DAL 61' PAREDES 6 - Prende il controllo della distribuzione: alto il numero di palloni toccati, assenti o quasi quelli incisivi.

ANGELINO 6 - Senza effetti speciali.

SOULÈ 5,5 - Resta insapore offensivamente, farcisce la prestazione per la diligenza da quinto nella ripresa.

EL SHAARAWY 6 - Compare a tratti ma lascia il segno, come nella virgola che mette in collegamento Dovbyk e Cristante o nel colpo di testa sul palo del primo tempo. DAL 61' DOUATH 6 - Ricarica la barra della fisicità romanista.

DOVBYK 6 - Si procaccia faticosamente un tiro da fuori area in mezzo a mucchi di palloni ricevuti spalle alla porta. DAL 85' BALDANZI SV - Non fa in tempo ad accendersi.

RANIERI 6,5 - Artigiano d'altri tempi, quando le cose si portavano ancora a riparare. Come la Roma del primo tempo, trasformata in 4-4-2 con Shomurodov a inizio ripresa.