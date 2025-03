ROMA-COMO: le pagelle. SAELEMAEKERS "Piede d'oro" 7 - DOVBYK "Servitelo bene e lui farà gol" 6,5

LAROMA24.IT - A Ranieri, non ad honorem. Ma per quello che sta facendo. Quarta vittoria consecutiva. Nelle ultime dieci giornate, la Roma ha fatto cinque punti più dell'Inter, sei più del Napoli, ossia di chi si sta giocando lo scudetto. Panchina d'oro perché contro il Como rivelazione, dopo un primo tempo passato anche ad ammirare il fraseggio a mille all'ora dei ragazzi di Fabregas (e del suo collaboratore Marco Cassetti, celebrato dalla Tevere, come è giusto che sia), subendo lo svantaggio nell'unico tiro in porta della prima frazione, la Roma cambia pelle.

Dentro Saelemaekers e Dovbyk, autori dei gol del ribaltone. Dentro Cristante e Rensch, che confezionano l'azione e l'assist del due a uno. Finale che scalda i guanti a Svilar che respinge un tiro non semplice, ma l'eventuale gol sarebbe stato annullato per fuorigioco. La Roma va.

SVILAR 6 - Ordinaria amministrazione, subisce un gol imparabile, poi salva nel finale il vantaggio mettendo in mostra le sue doti, ma fosse finito in porta il pallone, quel gol sarebbe stato annullato

CELIK 7 - Lo racconteremo ai nostri nipoti. Quel giorno facemmo le pagelle premiando il difensore turco come migliore in campo, probabilmente in condominio, ma è giusto rendergli il merito non non essersi mai chiamato fuori. Anche sotto la bufera. L'assist per il primo gol è il giusto premio. DAL 74' RENSCH 6,5 -Basterebbe quel piattone col piede destro al volo per il gol di Dovbyk per promuoverlo. Aggiunge una chiusura opportuna in angolo e la personalità di chi sa entrare nel match quando il match è bollente.

MANCINI 5,5 - Interrompe il magic moment di Diao controllandolo con esperienza. Poi però, mentre i compagni sonnecchiano, lui dorme proprio sul gol del Como, perdendo l'orientamento sulla verticalizzazione di Perrone.

NDICKA 5,5 - Primo tempo incertissimo, svagato, con una leggerezza in area che poteva costare cara.

SOULE 6 - In un primo tempo con la Roma spesso sorpresa dal fraseggio a mille all'ora del Como, risulta quello più propositivo, pur partendo da una posizione poco congeniale. Affonda e si allarga, va in mezzo ma sempre attento a non pestare i piedi a Dybala, perché il rischio è quello. DAL 60' SAELEMAEKERS 7 - Piede d'oro. Ancora una volta. Stavolta appena entrato, dopo soli due minuti. Da quando ha superato la frattura di inizio stagione, è un valore aggiunto.

KONE 5,5 - Unico col passo giusto per sfidare la mediana del Como, e ci rimette lui, perché corre, tampona e prova a riproporre, ma alla lunga perde lucidità. DAL 60' CRISTANTE 6,5 -

Affianca Paredes per fare il doppio regista, e quando apre per Rensch che serve il pallone del vantaggio, diventa porto sicuro per i palloni da amministrare. Lucidissimo.

PAREDES 6 - Palla al piede fa Paredes, pulito e lineare. Senza palla soffre. Questione di caratteristiche.

ANGELINO 6 - Un po' stanco. Legittimato a esserlo. Non si ferma mai manco oggi, ma vederlo sbagliare un paio di appoggi e un cross di questi tempi è merce rarissima.

DYBALA 7 - Da inizio stagione ha causato quattordici ammonizioni degli avversari. Quest'anno sembra si diverta a costruire e a terrorizzare gli avversari a centrocampo come quando segna gol decisivi. Primo tempo di studio, secondo tempo da campione.

PELLEGRINI 5 - Messo in mezzo nel fraseggio del Como, poco partecipativo e impreciso nella rifinitura. Un passo indietro, e forse qualche punto perso nella corsa alla maglia da titolare per giovedì. DAL 45' EL SHAARAWY 6,5 - Corse a perdifiato, un gol che avrebbe meritato. Il dodicesimo uomo della Roma non gradisce mai.

SHOMORODOV 5 - Vorrei tanto ma proprio non posso. Stavolta la buona volontà non fa ombra ai limiti tecnici. DAL 45' DOVBYK 6,5 - Entra e sembra destinato alla solita partita in cui deve sbattersi per farsi sbattere addosso e difendere i palloni spalle alla porta. Poi su un'illuminazione di Rensch dimostra di non essere un attaccante d'area. Ma un attaccante d'area piccola. Servitelo bene, e lui farà gol. Con buona pace dei creatori di meme di scherno per i calciatori romanisti.

RANIERI 7,5 - Non sbaglia la formazione titolare, è semplicemente bravo a correggerla. Ma da uno che tolse Totti e De Rossi in un derby che stava per portare allo scudetto, non puo che andare così. Ribaltato il Como, nel 2025 la sua Roma è la migliore, e poteva esserlo soltanto con lui in panchina.

AC