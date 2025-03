ROMA-ATHLETIC: le pagelle. RANIERI "Demiurgo" 7,5 - SHOMURODOV "Tutti pazzi per Eldor" 7,5

LAROMA24.IT - All'ultimo secondo è ancora più bello. La Roma ha vinto la gara di andata contro l'Athletic Club grazie al gol all'ultimo secondo di partita di Eldor Shomurodov, mandato in campo da Ranieri al posto di Dovbyk. Partita positiva da parte dei giallorossi: non vincere oggi sarebbe stata una beffa, al netto delle occasioni capitate tra i piedi dei giocatori di Valverde. Tra i giallorossi brillano il match winner Shomurodov, i padroni della fascia destra Celik e Rensch e Angelino, ancora una volta in gol. Il migliore, però, è stato ancora una volta Ranieri: 4 cambi su 5 si rivelano decisivi ai fini del risultato, così come alcune delle scelte iniziali.

SVILAR 6,5 - Le sue uscite alte questa sera sono state il quarto centrale. Concentrato.

CELIK 7,5 - Chiusure determinanti in difesa, X messa sul più forte dell'Athletic e anche un assist: questa versione del turco è quella Deluxe, bundle compreso. La cura Ranieri su di lui è stata miracolosa. Celik 2.0.

MANCINI 6,5 - Gara di sostanza del numero 23, sempre attento e mai infastidito dal roccioso attaccante avversario.

NDICKA 5,5 - Inaki è il migliore dei suoi e da quelle parti c'era Evan. Tanta sofferenza per il difensore giallorosso, che in qualche occasione deve chiudere gli occhi e sperare.

RENSCH 7 - La mossa a sorpresa a Ranieri. La giocata più importante della sua gara è difensiva, quando copre le spalle di Celik con una grande lettura. Contribuisce ad annullare Williams e si propone davanti. DAL 60' SAELEMAEKERS 6,5 - Entra un po' così, poi si illumina all'improvviso nei minuti finali quando vede uno spiraglio per la vittoria.

PISILLI 6,5 - Probabilmente è il più dispiaciuto di tutti per l'errore di Dovbyk: quella verticalizzazione grida vendetta. La posizione centrale, più bassa, gli dona: senza corse perdifiato, il livello delle sue giocate cresce. DAL 77' KONE 6,5 - Dà una mano.

CRISTANTE 6,5 - L'esperienza in gare come questa conta e lui ne ha maturata parecchia. Tanta fatica, ma anche tanta lucidità.

ANGELINO 7 - Gol o assist, è praticamente sempre sul tabellino, questa volta anche di destro. Regge dietro, punge davanti, crea occasioni per i compagni: colonna portante.

DYBALA 6,5 - Solito lavoro illuminante in mezzo al campo, a destra, a sinistra, in mezzo, ovunque. La 21 brilla su tutto il prato, ma il suo mancino si inceppa proprio nel momento più bello, quando da pochi metri spara sulla traversa dall'altezza del dischetto. DAL 71' SOULE 7 - Dalle sue parti succede sempre qualcosa e minuto dopo minuto si sta prendendo quello spazio a lungo negatogli. Solo giocate utili, poi sfiora anche vicino al gol. Diamante grezzo.

BALDANZI 6,5 - A pochi cm da un meritatissimo gol. Dalla metà campo in su è una spina nel fianco della difesa avversaria, lavora una gran palla per Dybala, che però spreca, poi ha addirittura la palla gol: palla alta e larga. DAL 60' EL SHAARAWY 6 - Prende parte all'assalto finale. Tra i subentrati è il meno pimpante.

DOVBYK 6 - Maledetto destro. Lavora bene per la squadra, offre tante sponde e pulisce tanti palloni sporchi, ma quello buono per il gol lo liscia scegliendo di andare sul piede debole. DAL 71' SHOMURODOV 7,5 - Tutti pazzi per Eldor. Entra, fa espellere un difensore avversario, a pochi secondi dal fischio finale trasforma l'amaro in bocca in un boccone dolce. E con questo gol apre prospettive diverse al suo finale di stagione: l'appetito vien mangiando...

RANIERI 7,5 - Le scelte di formazione hanno mandato all'aria praticamente tutte le formazioni proposte dai quotidiani, le mosse a gara in corso sono state parecchio coraggiose, come il cambio di Dybala, ma il risultato gli ha dato ragione ancora una volta. La striscia di partite vinte dalla Roma nelle quali la mano di Ranieri è evidente si allunga e oltre a questo c'è molto poco altro da dire. Demiurgo.