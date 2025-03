EMPOLI-ROMA: le pagelle. SOULÈ "Servito" 7,5 - KONÈ "Fiammante" 7

LAROMA24.IT - Non è come sembra. Perché nello 0-1 di Empoli non c'è la retorica preconfezionata del corto muso ma la densità di argomenti di una squadra che ha la colpa di non prendersi adeguata ricompensa agli sforzi e alla qualità mostrata in campo.

Ranieri accarezza Soulé, la carta vincente della domenica, e può crogiolarsi con un Koné tornato di nuovo fiammante. Adesso sì, è già giovedì.

SVILAR 6,5 - Squilla il telefono all'inizio, legge il prefisso avversario. E mette subito giù.

NELSSON 6 - Ne esce pulito.

HUMMELS 6,5 - Un paio di gite fuori porta, per il resto domenica sul divano.

NDICKA 6 - Mantiene la seduta comoda per l'intera partita.

SAUD 6 - Resta impigliato nelle intenzioni. DAL 64' RENSCH 6 - Sottolinea la differenza.

PAREDES 6 - Piccolo trotto, cospicuo costrutto. DAL 64' CRISTANTE 6 - Ispessisce il reparto.

KONÈ 7 - Torna dal tagliando con un assetto di nuovo fiammante: scarichi laccati, motore ruggente, luci sul cruscotto e casse rumorose. Gioca col braccio fuori dal finestrino.

SALAH-EDDINE 6 - Il pallone per Soulé, un altro lasciato nel vuoto. Pari e patta. DAL 64' ANGELINO 6 - Pensa al gol dell'anno, lo scarabocchia sul tiro.

SOULÈ 7,5 - Cala l'asso alla prima mano. Ma poi è comunque pieno di briscole. Servito.

PELLEGRINI 6,5 - Nel primo tempo il grafico della prestazione tocca picchi verso l'alto e il basso. Si stabilizza nella ripresa dalla parte migliore. DAL 80' BALDANZI SV - Fa le bollicine, anche se per pochi minuti.

SHOMURODOV 6 - La varietà di movimenti, la capacità di svuotare centralmente e favorire inserimenti altrui lo aiuta a nascondere la polvere accumulata in finalizzazione. DAL 72' DOVBYK 6 - Neanche lui riesce ad inserire il gettone dello 0-2.

RANIERI 6,5 - Il pianista. Con la maestria degli artisti consumati tocca tutti i tasti della rosa, ora praticamente nella sua massima estensione vista in stagione.