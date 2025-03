ATHLETIC CLUB-ROMA: le pagelle. HUMMELS "Tu quoque" 3 - DOVBYK "Trasparente" 4,5

LAROMA24.IT - Si ferma dopo 11 minuti il respiro della Roma a Bilbao, strozzato dal misfatto di Hummels, "tu quoque". Non solo una semplice inferiorità numerica ma anche strategica ed emotiva perché Ranieri e i giallorossi non riescono ad improvvisare un'altra partita, finendo all'angolo da subito e finché l'Athletic non ottiene quel che voleva.

La Roma è costretta per molto in doppia inferiorità numerica per un Dovbyk "trasparente", a premere "postponi" sulla sveglia del destino, finché può, ci sono le mani di Svilar.

SVILAR 6,5 - Postpone il destino finché può.

MANCINI 5,5 - Non bastava difendere, servivano atti eroici.

HUMMELS 3 - Tu quoque. Bruto.

NDICKA 5,5 - Servivano eroi, che non erano qui stasera.

RENSCH 6 - Ha il lato peggiore della partita, il tenero raddoppio di Cristante finisce per indebolirlo internamente ma la faccia dura con cui riemerge dalle difficoltà è tra le poche cose buone da riportare a casa. DAL 84' SAELEMAEKERS SV - Quando ormai il peggio era già stato consumato.

CRISTANTE 5 - Fa paura sulle palle inattive ma dovrebbe sdoppiarsi tra densità centrale e raddoppi su Nico Williams. Lascia incompiuto l'uno e l'altro. DAL 84' EL SHAARAWY 6,5 - L'ultimo singulto.

PAREDES 5,5 - Senza un uomo e senza pallone scolorisce in debolezze e nervosismi difensivi. C'è solo il rigore a dargli mezzo punto in più.

ANGELINO 5 - Due macchie rosse in costruzione, marcature e duelli difensivi spesso sofferenti. La partita gli si rovescia contro.

DYBALA 5,5 - Tenta di agitare la bacchetta ma non riesce a sollevare il mondo, più o meno quello che gli si chiede viste le circostanze. DAL 61' SHOMURODOV 6 - Ridà tono e vigore. Non cura ma almeno è un palliativo.

BALDANZI 6 - Sufficienza per le intenzioni, per il tentativo di sopravvivenza dentro una partita che potrebbe soffocarlo. DAL 61' PISILLI 5,5 - Senza portare pruriti.

DOVBYK 4,5 - Trasparente. DAL 53' SOULÈ 5,5 - Dribbla, dribblane più che puoi: più che una sostituzione pare una disperata richiesta d'aiuto. Si limita a tenere la mano fino all'ultimo.

RANIERI 5 - La partita progettata gli viene accartocciata dopo 11 minuti. Lui, con la squadra, non riesce a improvvisarne un'altra, finendo con cartucce come Koné, Pellegrini, Saelemaekers ed El Shaarawy in parte o totalmente inutilizzate.