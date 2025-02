VENEZIA-ROMA: le pagelle. DYBALA "Quanto basta" 6,5 - ANGELINO "Costante" 6,5 - MANCINI "Provvidenziale" 6,5

LAROMA24.IT - Un rigore: questo basta alla Roma per vincere. Prestazione per nulla esaltante dei giallorossi, ma è la classifica che conta e oggi sono arrivati 3 punti. Decisivo dal dischetto Paulo Dybala, che con la specialità della casa ha trovato il primo gol del 2025, il sesto stagionale (terzo su rigore). Fondamentale anche un salvataggio nel finale da parte di Mancini, che di testa anticipa Maric e salva i giallorossi. Buona la prima per Gourna-Douath, nonostante il giallo preso a inizio partita che lo ha limitato. Vicino al gol in due occasioni Dovbyk, ma oggi Radu era in giornata buona.

SVILAR 6 - Poco impegnato, ma attento quando in uscita bassa evita di dare motivi al direttore di gara per andare al VAR.

CELIK 6 - Partita ordinata del turco, che nel primo tempo accarezza anche l'idea dell'assist per Dovbyk.

MANCINI 6,5 - Partita solida del numero 23, nonostante l'inizio complicato contro Fila. Nel secondo tempo cresce di ritmo e attenzione: decisivo nel finale quando di testa salva i suoi. Provvidenziale.

NDICKA 6 - Non la migliore delle sue prestazioni, ma in qualche modo tiene il fortino.

RENSCH 5,5 - Gioca con freno a mano tirato e testa rivolta verso proprio la metà campo. Non è un esterno da difesa a 3, ma evidentemente deve imparare ad adattarsi. DAL 45' SAELEMAEKERS 5,5 - Ingresso negativo su tutti i fronti. Con superficialità spreca una ghiotta ripartenza, fortunatamente non pesa sul risultato.

CRISTANTE 5,5 - Qualche errore di misura di troppo influenza negativamente il suo vuoto.

GOURNA-DOUATH 6 - Esordio incoraggiante per il neo acquisto giallorosso. Aggressivo, rapido, attento, a tratti irruente: il saldo è positivo. Mette in mostra idee interessanti anche in costruzione. DAL 58' PISILLI 6 - Nel finale si rende utile con un paio di recuperi tutta voglia e determinazione.

ANGELINO 6,5 - Si conferma tra i più in forma in casa Roma. Da un suo guizzo nasce il rigore che spiana la strada verso i tre punti. Meno preciso del solito, ma la sua spinta è decisiva (ancora una volta). Costante.

DYBALA 6,5 - Nessun fuoco d'artificio, ma sul pallone finito in rete e sui tre punti che la Roma porta a casa c'è la sua firma. È la prima gioia del 2025: speriamo sia l'inizio di una serie. Quanto basta. BALDANZI DAL 68' 6 - Ingresso molto positivo quello dell'ex Empoli. Allunga la squadra, offre soluzioni per le ripartenze e gestisce con intelligenza possessi complicati.

EL SHAARAWY 5,5 - Ranieri gli dà fiducia ma lui non riesce a trovare il proprio posto nel match. Spreca una buona chance all'interno dell'area lisciando il pallone. Esce senza lasciare traccia. DAL 58' NELSSON 6 - Rischia spesso l'intervento duro, indovina sempre il tempo della scivolata. Diligente.

DOVBYK 6 - Radu si mette di prepotenza sulla strada tra lui e il gol. Ci prova prima di sinistro, poi di testa, aggiungendo anche tanto lavoro per la squadra. L'appuntamento con il gol, oggi, è rimandato. DAL 91' SHOMURODOV SV.

RANIERI 6 - Le recenti scelte di formazione del tecnico giallorosso hanno definitivamente mischiato le carte "titolari" e "riserve". La discussione sulla gestione dei patrimoni tecnici è evidentemente tema per altre giornate: oggi servivano tre punti e sono arrivati. La forma passa in secondo piano quando c'è la sostanza. Rischia anticipando i cambi, alla fine ha ragione lui. Dispensa weekend di vacanza e porta a casa altri tre punti, di nuovo lontano dall'Olimpico. All inclusive.