ROMA-NAPOLI: le pagelle. ANGELINO "Tiratore scelto" 7 - SAELEMAEKERS "Miccia" 7 - PISILLI "SPAESATO" 5

LAROMA24.IT - Prima del fischio d'inizio, formazione alla mano, l'aria non era delle migliori. Ranieri, però, ne sa una più del diavolo e alla fine la sua Roma esce dal giardino di casa con un punto che pesa e vale tanto, anche perché conquistato raggiungendo anche l'altro obiettivo di serata, ovvero far riposare un po' i titolari, quanti più possibile. Brillano Angelino e Saelemaekers: il primo segna ancora, con un mancino velenoso e imparabile, il secondo accende la squadra aggiornando lo stradario della squadra con itinerari fino a quel momento inesplorati. Le note stonate sono Svilar e Mancini, colpevoli in occasione del gol del Napoli, oltre a Cristante e Pisilli, quest'ultimo mai nel vivo del match.

SVILAR 5,5 - Frettoloso e superficiale nella lettura della situazione che porta al gol di Spinazzola. Deve fare un bel regalo ad Angelino.

RENSCH 6 - Due indizi fanno una prova. Il nuovo acquisto giallorosso conferma le buone impressioni della prima uscita e ne aggiunge di nuove. DALL'80' BALDANZI SV

MANCINI 5,5 - Soffre Neres, ancora di più soffre Spinazzola. In generale soffre e basta, aiutando Svilar ad aprire la via al gol dell'amico ed ex compagno. Impulsivo.

NDICKA 6,5 - Sulle sue spalle la linea difensiva giallorossa e tra le braccia Lukaku, a cui non lascia mai mezzo millimetro. Roccioso.

ANGELINO 7 - Letale il mancino che regala il punto alla Roma, sostanziosa e propositiva la sua prestazione. Lo spagnolo spinge e si propone fino a trovare il pertugio giusto. Tiratore scelto.

CRISTANTE 5,5 - La ruggine della lunga assenza dal 1' si fa sentire e la sua prestazione è ricca di imprecisioni. Arrugginito. DAL 64' DOVBYK 5,5 - Ranieri lo inserisce con altri titolari per cercare la svolta del match, ma la risposta è negativa.

PISILLI 5 - L'inizio è incoraggiante, ma con il passare dei minuti sparisce lentamente dal vivo della gara e i tocchi sbagliati fanno ancora più rumore. Spaesato.

KONE 6 - Gli straordinari si fanno sentire e in una gara comunque positiva si percepisce il peso del minutaggio, soprattutto nella lucidità che a volte viene meno. Riposo forzato. DAL 56' PAREDES 6,5 - Ingrana dopo qualche minuto, poi prende il ritmo della gara in mano e ne fa quello che vuole, con la solita maestria.

SOULE 6 - Tocca tanti palloni, è sempre nel vivo e, si sa, chi la dura la vince. A fine partita vede una luce tra le gambe avversarie e innesca Saelemaekers che trova l'assist per Angelino. Caparbio.

EL SHAARAWY 5,5 - Non si accende mai e fatica a entrare nel match. Esce spento e acciaccato. DAL 55' SAELEMAEKERS 7 - Entra, accende la Roma proponendo nuove soluzioni senza palla, balla da sinistra a destra fino all'assist decisivo. Miccia.

SHOMURODOV 6 - Ranieri gli dà fiducia per necessità e per convinzione, lui ripaga con sacrificio e lavoro sporco, le sue armi migliori. DALL'80 DYBALA SV

RANIERI 6 - Gli assi nelle sua manica sono infiniti: il mercato gli dà poco, allora lui si ingegna. Punta sulla Roma B, dando a molte seconde linee fiducia finora raramente concessa, un po' alla volta inserisce quasi tutti i titolari rimasti in panchina e alla fine porta a casa un punto d'oro, che pesa tanto, anche per il morale. +1 in classifica contro la squadra capolista, riposo completo per Pellegrini e Hummels, parziale per Dybala, Paredes e Saelemaekers, segnali incoraggianti dalle seconde linee (Soulé in particolare): qualche minuto prima del fischio d'inizio, leggendo la formazione, avremmo firmato tutti. Quasi tutti, a questo punto.

MV