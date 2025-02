ROMA-MONZA: le pagelle. SAELEMAEKERS "Saele finissimo" 7 - SOULÈ "Incantatore" 7

LAROMA24.IT - Dopo 3 mesi a scavare tra le macerie che si era lasciata franare addosso, la Roma torna a vedere la luce di un orizzonte dignitoso. La squadra di Ranieri mette il Monza all'angolo, quello più lontano, col tiro girevole di Saelemaekers, poi è Soulé a riporre, come un incantatore, le speranze degli avversari in una cesta di vimini, con l'assist per Shomurodov, "utile e dilettevole".

SVILAR 6,5 - Si veste all'improvviso per rispondere alla chiamata di Ganvoula. Poi può sdraiarsi di nuovo.

MANCINI 6,5 - Inizia centrale, poi scivola da terzino. La sostanza non cambia.

HUMMELS 6,5 - Il tempo di sistemare le cose sulla scrivania, poi esce dalla stanza per fare l'ordine del 3-0.

NDICKA 6,5 - Chiude a chiave.

SAELEMAEKERS 7 - Insaporisce la partita dopo appena 10 minuti, fingendosi mancino. Saele finissimo. DAL 68' RENSCH 6 - Tiene la rotta.

CRISTANTE 7 - Sta al casello, chiedendo il pedaggio ad ogni passante non autorizzato. Quando ormai il traffico avversario è esaurito, si ricorda persino di girare in porta un angolo attaccando il primo palo come nei tempi migliori. Da casello a casello.

PISILLI 6 - Si lascia inibire dall'occasione che gli scivola dal piede all'inizio. Da lì si preoccupa di gestire i risparmi.

ANGELINO 7 - Come quegli elettrodomestici ultra-accessoriati che lavano, stirano, puliscono e asciugano il pavimento, in più da una tasca laterale danno da accendere e offrono il caffè. Folletto. DAL 80' SALAH EDDINE SV - Sistema con cura le zolle di chi l'ha preceduto.

SOULÈ 7 - Parte a sinistra, da dove prepara un pallone gustoso per Pisilli. Trasloca sul lato preferito e, da qui, suona il flauto che ipnotizza il difensore del Monza fino a riporlo dentro il cesto di vimini. Incantatore.

BALDANZI 6,5 - Fonte di fosforo, fa prendere vita a palloni apparentemente innocui. DAL 62' DYBALA 6 - Mezz'ora quasi di passerella.

SHOMURODOV 7 - C'è il velo per Pisilli cerchiato in rosso, ancor prima del gol. Utile e dilettevole. DAL 69' PAREDES 6 - Camminata per aiutare la digestione.

RANIERI 7 - Allenatore taumaturgo: tocca la Roma nei punti giusti e in tre mesi l'ha rialzata fino a farle sbirciare la corsa europea. Se conserverà il "tocco" anche da dirigente, allora, varrà la pena di impegnare un'altra speranza nel futuro.