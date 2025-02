PORTO-ROMA: le pagelle. CELIK "Zeki Chan" 6,5 - MANCINI "Identità violate" 7

LAROMA24.IT - Finisce 1-1, nonostante tutto, nonostante l'ingiallito Stieler. Porto e Roma se le danno inizialmente, poi quando la squadra di Ranieri stava tirando la lenza della partita dalla sua parte lo scenario viene ribaltato dall'espulsione di Cristante.

Mancini e Ndicka arrotondano la loro prestazione blindando l'area di rigore, Celik si regala una notte d'amore, Cristante è l'imprevisto, Baldanzi regge la maschera di Dybala.

SVILAR 6,5 - Più del tentativo scarabocchiato a Moura, un paio di uscite nella parte più calda della partita rasserenano i battiti.

CELIK 6,5 - Zeki Chan. Arriva quando meno te l'aspetti, a poco più di un'ora da San Valentino, con fiori e cioccolatino d'occasione. Una notte d'amore.

MANCINI 7 - Ha in consegna Aghehowa, già Omorodion, sulla maglietta Samu. Lo rilascia in panchina intorno all'85' in piena crisi d'identità. Identità violate.

NDICKA 7 - Quando Samu tenta di scappare dal recinto di Mancini finisce per sbattere sulla colonna al lato. Circondato.

SAELEMAEKERS 5,5 - Si fa togliere il primo pallone della serata. Ammonito senza sapere perché, viene fatto accostare all'intervallo. DAL 46' EL SHAARAWY 6 - Tiene pulito il corridoio.

CRISTANTE 5 - Imprevisto. Finisce sulla casella sbagliata e cambia senso alla partita.

KONÈ 5,5 - Nella battaglia di rimpalli iniziale finisce per alzare il tasso di confusione. Ammonito e fermato all'intervallo. DAL 46' PISILLI 5 - Si lascia portar via tutti gli oggetti di valore.

ANGELIÑO 6,5 - Consegna pacchi a domicilio. Ma lo fa sulla porta, senza obbligarti a battere record mondiali di discesa delle scale. Professionale.

DYBALA 6 - Riesce addirittura a farne ammonire uno con la maglia a strisce. Ma gli costa l'eliminazione dalla partita. DAL 39' BALDANZI 6,5 - Quando la Roma è costretta a pescare un'altra carta, trova un jolly inatteso nella prestazione vibrante del rampollo. Indossa l'abito di Dybala e stasera sembra addirittura calzargli.

PELLEGRINI 5 - Nel primo tempo compare di colpo con un tiro sgangherato, qualche segnale partecipativo dalla ripresa senza però lasciare tracce significative del passaggio. DAL 67' SOULÈ 6 - Entra a sinistra, 5 minuti dopo si ritrova a spalare vista l'inferiorità numerica. Fuori fuoco.

DOVBYK 6 - Sei meno meno, in realtà. La sufficienza per la partecipazione dignitosa, il segno negativo per il trattamento ricevuto da un paio di palloni che parevano contenere premesse migliori. DAL 75' PAREDES 5,5 - Entra per soccorrere, rischia di diventare un ulteriore elemento di caos tra nervosismi e palloni che gli scivolano via.

RANIERI 6 - Dentro la tempesta è costretto più a proteggersi dalle raffiche arbitrali che da quelle avversarie nella gestione dei cambi. Alla fine l'equipaggio è ridotto ma comunque salvo per il ritorno a casa.