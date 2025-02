PARMA-ROMA: le pagelle. SOULÈ "18 carati" 7,5 - SALAH-EDDINE "Fermato alla dogana" 6

LAROMA24.IT - La Roma torna da Parma con la lista della spesa completamente spuntata: tre punti, terza vittoria consecutiva in trasferta in campionato, minimo sforzo e ampiamente distribuito tra i giocatori a disposizione.

I 18 carati di Soulé luccicano fino ad accecare su punizione, Salah-Eddine, alla prima da titolare, arriva di corsa alla dogana dell'area di rigore ma qui, spesso, viene respinto senza mostrare le adeguate credenziali.

SVILAR 6 - Fa la cartella con largo anticipo.

CELIK 6,5 - Sulla cresta del gol: asciuga quel poco che cola dietro, si vede anche più avanti.

MANCINI 6 - Esce in permesso, lasciando però la lista delle cose da fare. DAL 46' NELSSON 6 - Un colpo a vuoto. Centra il bersaglio sul resto dei tentativi.

NDICKA 6 - Come un defaticante.

SAELEMAEKERS 5,5 - Rimane irrisolto tra scelte spesso contorte. DAL 65' BALDANZI 6,5 - Riporta volume, ritmo e vibrazioni ad una partita che stava già sfumando.

GOURNA-DOUATH 6 - Montato senza dar retta alle istruzioni, si ritrova a fare il centrocampista d'assalto. Paradossalmente, va meglio che nel secondo tempo dove più fare attenzione a non oscurare la visuale di Paredes. DAL 80' PISILLI SV - Entra smanioso di cose importanti. Ma trova le maledizioni di Baldanzi.

PAREDES 6,5 - Quando il Parma perde un uomo non riesce più ad oscurarlo. Allora si mette alla finestra e dipinge il paesaggio a piacimento.

KONÈ 6 - Tre quarti d'ora con le cuffie alle orecchie, la playlist preferita, un paio di prepotenze ai passanti e poi fischiettando resta negli spogliatoi. DAL 46' PELLEGRINI 6,5 - Un tiro pericoloso in una collana di giocate sicure ma utili.

SALAH-EDDINE 6 - Tutto bene fino alla dogana dell'area. Lì viene ripetutamente fermato perché senza le dovute credenziali. DAL 77' ANGELIÑO 6,5 - Sforna un cross fragrante e profumato al primo pallone. Un quarto d'ora per ricordare che servirà altro per metterlo in discussione.

SOULÈ 7,5 - 18, di numero ma soprattutto di carati. Scacco matto al Parma in due mosse: con la prima mangia un pedone, sulla punizione successiva poi fa cadere la corona alla Regina.

SHOMURODOV 6,5 - Meglio per gli altri che per sé. Effusioni tecniche con Soulé, a cui mostra lo scorcio mozzafiato della porta con l'assist immaginifico dell'espulsione.

RANIERI 6 - Torna a casa con quanto voleva e lo fa rispettando i limiti di velocità. Guida sicura.