MILAN-ROMA: le pagelle. ANGELINO "SOS" 6 - DYBALA "Innocuo" 4,5 - HUMMELS "Anche tu no" 4,5

LAROMA24.IT - La Coppa Italia era uno degli obiettivi stagionali e ora la Roma dovrà vedere come finirà da casa. E potremmo aver detto tutto, ma purtroppo è solo l'inizio. Ranieri stupisce tutti lanciando Shomurodov e Pisilli al posto di Dovbyk e Pellegrini e il campo non gli dà ragione, tanto che dopo 45' è costretto a cambiare la formazione con 3 cambi. Partita subito in salita quando Svilar commette un errore che apre la strada al gol del vantaggio rossonero, Pisilli confeziona il contropiede rossonero che porta al secondo. Nel secondo tempo Dovbyk riempie l'area e ci mette poco a segnare, ma la gara è in salita per la Roma e in discesa per il Milan, infatti arriva il terzo gol rossonero. Estremamente negative le prestazioni di Dybala, Celik e Hummels: il primo è il grande assente di serata, dopo i fuochi d'artificio della gara di campionato, con tanti errori e altrettanto fumo. Il turco gioca 45' in apnea e il tedesco mette la firma su due dei tre gol subiti. Se sbaglia anche lui, sono guai. Per quanto riguarda Ranieri, il giudizio al proprio operato lo ha dato da sé: tre cambi dopo 45', è una mossa disperata che mette a nudo tutti i suoi errori di serata.

SVILAR 5 - Secondo errore grave in due partite, ma a questo non c'è rimedio. La sua respinta sbagliata stende il tappeto rosso all'1-0 rossonero. Incerto.

CELIK 4,5 - In difficoltà dal primo all'ultimo minuto passato in campo. Ranieri lo leva per disperazione, ma ormai il danno è fatto. DAL 45' RENSCH 5,5 - Entrare sul 2-0 contro gente di gamba e qualità (prima Jimenez, poi Leao) è un mestiere usurante. Boccheggia.

HUMMELS 4,5 - Prestazione da incubo per la colonna difensiva giallorossa. Due suoi errori marchiani indirizzano la qualificazione verso Milano: il problema è che in genere lui risolve problemi, non ne crea. Anche tu no. DALL'80 NELSSON SV:

NDICKA 5 - Fatica tutto il tempo, sbaglia tanto, non sfigura solo perché gli altri si prendono la scena in negativo.

SAELEMAEKERS 5 - Quanti errori per il belga. I compagni lo cercano, ma lui infila un errore dopo l'altro, a volte mostrando anche una leggerezza che sfocia in superficialità. Serata no. DALL'80' EL SHAARAWY SV

PAREDES 5 - Quando può guardare la porta avversaria non fa neanche male, e lo dimostrano le geometrie saltate una volta uscito lui, il problema è tutto quello che succede alle sue spalle o attorno a lui. DAL 45' PELLEGRINI 5 - Entra nel ruolo di esterno sul 2-0 per il Milan e fatica a entrare nel vivo del match. Con un inserimento in area propizia un autogol rossonero, ma viene annullato.

KONE 5,5 - La sensazione è che non gli dispiacerà riposare. Boccheggiando si sposta sul rettangolo verde nel tentativo di tamponare gli errori degli altri, ma la lucidità è altrove. Lotta, spesso solo.

PISILLI 5 - Ranieri gli dà ancora fiducia nonostante il momento poco positivo, ma arriva un'altra gara insufficiente. La traversa del primo tempo non pareggia i tanti errori in mezzo, come quello che dà il via al contropiede del 2-0. Confusione.

ANGELINO 6 - Segna, fa segnare, difende sulla linea di porta: il problema è che non può giocare da solo. Unica luce in una serata nera per tutti. Sos.

DYBALA 4,5 - Da Milano a Milano, da eroe a peggiore in campo, tutto in 180'. L'argentino inizia male, sbagliando un colpo di testa semplice, e finisce peggio, quando con il mancino sbuccia una buona sponda di Pellegrini. Volteggia per il campo senza costrutto. Innocuo.

SHOMURODOV 5,5 - Il nome più digitato nelle chat romaniste nell'immediato pre-partita. Non gioca bene, ma rispetto ad altri fa un figurone. Troppo poco in ogni caso. DAL 45' DOVBYK 5,5 - Entra e segna, forse si chiede il perché della panchina, poi finisce schiacciato dalle maglie rossonere. Poco reattivo e attento in occasione del gol annullato.

RANIERI 4,5 - La formazione iniziale è sbagliata, la scelta di sostituire Paredes non paga, qualche giocatore rimane in campo ben oltre il necessario, il Milan ha tante, troppe, ripartenze che fortunatamente spreca: se questa sera non è stato tutto sbagliato, poco ci manca. Al tecnico giallorosso non riesce l'ennesima mossa a sorpresa, e questa volta forse non se ne sentiva il bisogno, e la Roma saluta un obiettivo stagionale. I tre cambi dopo 45' sono un'ammissione di colpa che gli fa onore, ma il risultato purtroppo non cambia.