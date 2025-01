UDINESE-ROMA: le pagelle. SHOMURODOV "Riscalda" 6,5 - DOVBYK "Rigoroso" 6,5

LAROMA24.IT - Udine era, Udine è. Terminato, o quasi, il giro delle trasferte la Roma torna in Friuli e chiude il cerchio negativo dei viaggi senza gloria. Lo fa grazie a un paio di rigori e coi contributi principali di chi è appena arrivato, come Rensch, tra i migliori, e chi pare sul punto di andarsene, come Shomurodov.

SVILAR 6 - Nulla può su Lucca, nel resto del tempo usa più la voce che le mani per tenere l'area al sicuro.

CELIK 5,5 - Va sotto la doccia all'intervallo per lavare una macchia difensiva e l'ammonizione lasciate sul campo in un tempo. DAL 46' SHOMURODOV 6,5 - Come quando sembri sul punto di buttare quel maglione che tanto non metti mai. Poi lo indossi all'improvviso e, se non fa fare un figurone, almeno riscalda un po'.

MANCINI 6 - Raggiungere Lucca, per chi nasce a Pontedera, non è poi così complicato. Guida sicura.

NDICKA 6 - Oltre ai brutti ricordi, non ha altre particolari preoccupazioni.

RENSCH 6,5 - Utilizzo di entrambi i piedi, gestione del pallone sicura e senza particolari azzardi, velocità sul lungo incoraggiante, difensivamente mostra l'attenzione tipica del primo giorno di scuola. Il vestito da quinto, comunque, non pare esaltarne le forme, si mostra anche da terzo di difesa. Nessuno chiederà il reso. DAL 70' ZALEWSKI 6 - Dieci minuti di sopravvivenza da difensore. Poi da mezzala arriva anche al tiro.

PISILLI 5,5 - Più legato a Koné che libero di svolazzare come preferirebbe. Ne esce una prestazione piena di pensieri che finiscono per complicarne l'espressione.

KONÈ 6 - Lascia tanto sporco nel mezzo che alla lunga, almeno, riesce a nascondere sotto il divano.

ANGELINO 6 - Un pallone perso nel primo tempo che ha il bollino rosso, i successivi però li distribuisce o indirizza in area col consueto marchio di qualità.

BALDANZI 5,5 - Interrogativo. Pare mancargli l'aria così stretto a Dovbyk e oscurato dai corazzieri dell'Udinese. Dall'intervallo riesce addirittura travestito da quinto e, lì, se ne può apprezzare soltanto la disponibilità. DAL 58' EL SHAARAWY 6,5 - Aumenta i giri della squadra, guadagnando il rigore che poi sarà l'atto decisivo dell'incontro.

PELLEGRINI 6 - Per metà fatica a trovare un punto di ricezione, commette ingenuamente il fallo della punizione su cui poi scivolerà nello 0-1. Nell'altro lato della partita, invece, trova con più frequenza il contatto del pallone e, con uno di questi, trova un rigore che poi trasformerà nell'1-1. Pari e patta. DAL 81' DYBALA 6 - Tranquillante per i minuti finali.

DOVBYK 6,5 - La cosa migliore gli viene cancellata per fuorigioco. Il resto è nella solita lotta disperata e solitaria in fondo alla quale, però, viene ricompensato dal rigore decisivo. Rigoroso. DAL 81' CRISTANTE SV - Rientra col vestito da difensore.

RANIERI 6,5 - Per un tempo, la scelta degli uomini, principalmente centrocampisti, non trova riscontro in campo. Quando raddoppia il peso offensivo, allora, la richiesta di verticalizzazioni trova compimento, in qualche modo. Riparatore.