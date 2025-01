ROMA-GENOA: le pagelle. DYBALA "Faro" 7 - EL SHAARAWY "Elettroshock" 7 - RANIERI "Master in risorse umane" 6,5

LAROMA24.IT - Serviva una vittoria ed è arrivata, con un buon secondo tempo per reagire allo schiaffo di Masini nel primo tempo. La Roma va in vantaggio con un tap-in di Dovbyk dopo un buon inserimento di Pellegrini, ma poi subisce il gol del momentaneo pareggio regalando corner e area di rigore al Genoa. Nel secondo tempo El Shaarawy pesca il jolly e porta la Roma in vantaggio. Poi ci pensa Leali a chiudere il match con un generoso autogol. Tra i giallorossi brilla Dybala, che pure senza gol distribuisce magie a compagni e spettatori e soprattutto prende per mano la squadra, ma anche El Shaarawy: il numero 92 entra, segna e si gode una serata perfetta per festeggiare le 300 gare in giallorosso.

SVILAR 6 - Il tiro di Masini è centrale, ma molto forte, può poco.

MANCINI 6 - Qualche uscita in ritardo, ma la serata è tutto sommato tranquilla e porta la serata a casa.

HUMMELS 6 - La faccia che fa quando Ranieri lo sostituisce è tutto un programma: sta bene e si vede. DAL 76' PISILLI 6 - Ingresso pimpante e positivo, sul destro ha anche una bella chance che però spreca.

NDICKA 6,5 - Il migliore dei tre, spigliato anche in conduzione, poi Ranieri ordina la difesa a 4 e lui risponde di nuovo "presente".

SAELEMAEKERS 6 - Non brilla e le energie si esauriscono in fretta, ma fortunatamente la cosa più importante la fa a inizio match, quando premia l'inserimento di Pellegrini con un cross al bacio. Quanto basta. DAL 76' CELIK 6 - Pilota automatico.

KONE 6 - Sembra sempre al limite, a volte fermo sulle gambe (ed è normale, visto che non riposa mai), ma va da 0 a 100 in un attimo e da solo apparecchia la tavola per il terzo gol giallorosso.

PAREDES 6 - Svagato e leggero nel primo tempo, soprattutto prima del corner del momentaneo pareggio, poi capisce che c'è da rimboccarsi le maniche e cresce nel match.

ANGELINO 6,5 - Non sbaglia una giocata, né in attacco, né in difesa. Sempre attento in marcatura, freddo e preciso dalla metà campo in su. Impeccabile.

DYBALA 7 - Non segna, ma è comunque il migliore in campo. Una traversa e qualche millimetro gli negano il gol, ma oggi sarebbe stato un dettaglio. Ispira i compagni, distribuisce magie, produce occasioni e crea situazioni di gioco anche in mezzo a tante maglie bianche. Faro. DALL'84' SOULE 6 - Pochi minuti per lasciare il segno, ma lui ci prova lo stesso e per poco non ci riesce.

PELLEGRINI 5,5 - Inizia bene, va sempre in verticale di prima, senza palla propizia il primo gol: con un inserimento costringe Leali all'unica parata della serata e Dovbyk ringrazia. Colpevole, invece, quando si perde Masini in occasione del gol del pari. DAL 45' EL SHAARAWY 7 - Entra, risolve la partita e poi si esalta su tutto il rettangolo verde. Si scuote da un periodo un po' così con una prestazione che sa di altri tempi. Elettroshock.

DOVBYK 6 - Una palla, un gol. Non una grande serata per l'ucraino, con qualche stop sbagliato di troppo, ma come un rapace si fionda sulla palla vacante e firma l'1-0. DALL'85' SHOMURODOV 6 - Prende parte alle scorribande finali.

RANIERI 6,5 - La Roma ha vinto, si è presa sul campo punti persi nel girone d'andata e sul risultato ci sono le mani del tecnico giallorosso. La mossa El Shaarawy, preferito a Soulé e Baldanzi, ha portato i tre punti e per l'ennesima volta ha mostrato una qualità straordinaria nella scelta di uomini e momenti. Tutti si fidano di lui e il motivo è sotto gli occhi di tutti. Master in risorse umane.