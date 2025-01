BOLOGNA-ROMA: le pagelle. PAREDES "Pompiere" 6,5 - HUMMELS "Disarmato" 5,5

LAROMA24.IT - Scegliete la vostra pillola. Rossa: la Roma non mostra ancora un passo in grado di far sperare in fantasiose rimonte. Blu: la Roma non vince ma in qualche modo, ora, riesce a ripararsi dal peggio e fare 4 partite, di cui tre con avversari che la precedono in classifica, senza sconfitte.

I migliori della serata risultano Paredes, da architetto a pompiere, e Angelino, che assicura bevande calde e coperte a tutta la via di competenza.

SVILAR 6 - Lascia le impronte sui tentativi di Dallinga e Odgaard. Per il resto citofonare più in alto.

MANCINI 6 - Per tenere Dominguez deve usare tutto il campionario. Arte dell'arrangiarsi.

HUMMELS 5,5 - È costretto a consegnare distintivo e armatura quando i venti della partita si alzano. E, sull'1-1, la sua interpretazione difensiva finisce per svuotare il centro. Disarmato. DAL 78' CELIK 6 - Allunga la linea a 4.

NDICKA 6 - A fine gara, sul suo lato, restano meno macchie.

SAELEMAEKERS 6 - Alexa, trova un modo per sbloccare la partita. Offre Skorupski. Il resto è particolarmente difettoso. DAL 84' ZALEWSKI SV - Aggiornamento graduatoria: il suo nome compare ancora davanti a quello di Soulé.

KONÈ 5,5 - Rimane sott'acqua e quando le onde delle ripartenze si alzano violentemente verso l'area della Roma se ne misura tutta l'assenza.

PAREDES 6,5 - Da architetto per le costruzioni, nella fase iniziale, esce dopo aver messo la divisa da pompiere e aver spento possibili ripartenze incendiarie. DAL 78' PISILLI 6 - Alza il tasso di corse, lascia inalterato quello della qualità.

ANGELIÑO 6,5 - Col piede sinistro sa comporre giocate in rima, dietro assicura bevande calde e coperte.

DYBALA 5,5 - Il sinistro per far cadere palloni ingioiellati come quello per Saelemaekers, il destro stavolta non canta a dovere sull'uscio di Skorupski. Maldestro. DAL 84' BALDANZI 6 - Trova modo, tempo e spazio per intrufolarsi in area avversaria. Ma lascia solo il brivido.

PELLEGRINI 5,5 - Resta laterale alla partita, senza riuscire a guadagnarsi mai il centro del palco. DAL 78' EL SHAARAWY 6 - Senza cambiare tono.

DOVBYK 6,5 - Ottiene la vitamina del gol su rigore dopo che Beukema, alla lunga, gli aveva sottratto quei palloni che i compagni, più che consegnargli, tendevano a tirargli addosso. Fa 10, tutto sommato.

RANIERI 6 - Ha fissato le gerarchie, rimesso in ordine le idee ma, per la prima volta nell'ultimo mese, la squadra finisce a gambe all'aria in pochi minuti dopo un vantaggio subendo una sequenza di ripartenza che sembrano spasmi del passato. Dovrà tenere il camice ancora per un po'.