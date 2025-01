AZ ALKMAAR-ROMA: le pagelle. DYBALA "Predica nel deserto" 6 - KONE "Fuorigiri" 5 - PISILLI "Serataccia" 4,5

LAROMA24.IT (Matteo Vitale) - Un po' di Dybala, sprazzi di Hummels e poco altro. La Roma in trasferta perde ancora, anche in Olanda. Il rendimento esterno continua a essere drammatico e neanche Ranieri è riuscito a trovare la soluzione. Spazio a Pisilli dal 1', ma al numero 61 non riesce nulla e la mossa non paga. Si salvano solo il numero 21, costretto a predicare nel deserto in cerca di connessioni che però non arrivano mai, e Hummels, che nonostante qualche incertezza tiene alta la bandiera della difesa giallorossa. Acqua da tutte le parti anche in mediana: filtro poco, costruzione ancora meno. Il gol degli olandesi arriva dall'ennesima ripartenza concessa dai giallorossi, ormai un horror che non sorprende più. Inefficaci tutte le mosse di Ranieri, che oggi non riesce a pescare la carta giusta dal mazzo, né a risolvere i soliti problemi.

SVILAR 6 - Deve fare poco nulla, può fare anche meno. Assiste all'ennesima sconfitta lontano dall'Olimpico.

CELIK 4,5 - Non inizia neanche male, ma con il passare dei minuti e il trasformarsi del match non riesce a seguire il nuovo copione. Rimane in mezzo in occasione del gol avversario.

HUMMELS 6 - Le poche incertezze spariscono di fronte alla testardaggine del campione. Si adatta alle difficoltà del match: uscite precise e puntuali, letture determinanti, anche tante uscite palla al piede di cui deve farsi carico. Straordinari forzati.

NDICKA 5,5 - Meno pulito del solito, soprattutto meno attento e attaccato agli avversari.

SAELEMAEKERS 5 - Impreciso nei cross e dalla trequarti in su, molle in fase difensiva: lontano parente dell'Alexis a cui ci eravamo abituati. DAL 74' EL SHAARAWY 5,5 - I fuochi d'artificio dell'ultimo match sono rimasti nella Capitale. Entra con le polveri bagnate, si adegua facilmente ai ritmi bassi del match.

PAREDES 5 - Tanti, troppi errori, il tutto accentuato dall'importanza del ruolo (chiave) che riveste. Numerose letture sbagliate, alcune delle quali potenzialmente determinanti. Assente. DALL'85' BALDANZI SV - Mossa della disperazione a impatto zero.

KONE 5 - Fra tanti errori e imprecisioni spicca la chiusura in area di rigore. Tutto il resto, però, è da dimenticare. Sarà fatica, sarà la partita complicata, ma oggi il suo apporto è mancato. E il vuoto si fa sentire. Fuorigiri.

PISILLI 4,5 - Serataccia. Il talento giallorosso sbaglia quasi tutte le scelte, con palla e senza. Non segue le tracce sbagliate, ma la palla oggi sembra sua nemica. La partita si svolge lontana da lui.

ANGELINO 5,5 - Il momento migliore della Roma coincide con il momento di massima spinta a sinistra, in particolare con il suo coinvolgimento. Sfiora l'euroassist per Dybala, insiste con cross e traiettorie interessanti ma in area Dovbyk non c'è più.

DYBALA 6 - Predica nel deserto. I suoi compagni "tradiscono", lui si spalma su tutto il campo per proporre soluzioni, ma nessuno gli tende la mano. Spreca la chance migliore capitata ai giallorossi, ma in questa notte uggiosa è stato un arcobaleno.

DOVBYK 5 - Lotta con un paio di avversari, ma l'unica impronta lasciata in 45' è il cartellino giallo rimediato dopo un duello perso. Ininfluente. DAL 46' SOULE 5 - Entra bene, cambia l'inerzia del match e dà verve alla manovra offensiva giallorossa, poi il ritmo del match cala e lui finisce nel pantano con tutti i suoi compagni.

RANIERI 5,5 - Al tecnico giallorosso finora sono riuscite tante cose, quasi tutto a dirla tutta, ma il rendimento della squadra lontano dall'Olimpico non riesce a cambiarlo neanche lui. Oggi la sua Roma ha mostrato poche idee e confuse: pochi tiri, poco furba, poco pratica, tante ripartenze concesse, pochi cambi e purtroppo inefficaci. Le scelte iniziali non pagano, anzi, la Roma è costantemente sotto ritmo e gli avversari prendono palla e campo. Non crede al gol subito, è tranchant sui difetti della sua squadra, ma lui è l'unico che può fare qualcosa per invertire la rotta. Lo ha fatto una volta, deve farlo ancora.