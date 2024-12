ROMA-SAMPDORIA: le pagelle. SAELEMAEKERS "Distributore automatico" 7 - DOVBYK "Crossare qui" 7 - BALDANZI "Ci sono anche io" 6,5

LAROMA24.IT - Una serata tranquilla. Finalmente. Prestazione, qualificazione, ritrovato il gol di Dovbyk: serata (quasi) senza macchia per la Roma, proprio quello che serviva, per il momento e per il livello dell'avversaria. Ranieri osa un po' nella scelta degli uomini alle spalle della punta giallorossa, con l'inedito duo Zalewski-Baldanzi, ma la scelta migliore si rivela essere quella di Saelemaekers a destra: dal suo destro nascono i presupposti per la doppietta di Dovbyk e questa è forse la notizia migliore di serata. L'unica macchia è il gol concesso alla Sampdoria: Hermoso buca, Yepes ringrazia. Buon impatto di Soulé.

RYAN 6 - I compagni gli concedono una prima serata tranquilla.

CELIK 6 - Più vispo del solito. La serata tranquilla alleggerisce il peso sulle gambe e la prestazione ne giova.

HERMOSO 6 - Inizia al centro della difesa e sembra trovarsi più a proprio agio, anche in impostazione. Poi sbaglia una lettura e la Sampdoria ringrazia.

NDICKA 6 - Ordinaria e serena amministrazione. Ogni tanto, male non fa.

SAELEMAEKERS 7 - L'impressione è che la fascia destra sarà preso a lui intitolata. Parte largo e da lì confeziona un assist e mezzo per Dovbyk, spianando la strada verso il successo. Distributore automatico. DAL 62' SOULÈ 6 - Ingresso più che positivo, a centimetri dalla perfezione. La traversa gli nega il gol, ma legni a parte è sempre nel cuore della manovra. Segnali di Mati.

PAREDES 6,5 - Quando lui è al centro della Roma la differenza si vede. La palla gira sempre con i giri giusti. DAL 70' PELLEGRINI 6 - Qualche metro più indietro rispetto al solito, entra bene: si abbassa in ricezione, ripiega, avanza quando serve. Presente.

PISILLI 6 - Scorta il regista di serata e cerca spesso di scavalcare dall'altra parte, sempre con costrutto. La solita eccessiva foga comporta un giallo. DAL 62' LE FEE 6 - Più cerebrale di Pisilli, osa sempre palla al piede e gli errori non lo scoraggiano. Percorso.

ANGELINO 6,5 - Aiuta a costruire la manovra giallorossa un mattone alla volta, poi impreziosisce la sua serata con un cross al bacio per Shomurodov.

ZALEWSKI 6 - Non fa le bollicine come in Europa, ma con pazienza aiuta la squadra a costruire la vittoria. DAL 71' DAHL 6 - La manovra si sposta dalla parte opposta, ma qualche minuto nelle gambe può solo dargli fiducia.

BALDANZI 6,5 - L'inizio è frizzante e mette in mostra tutto il suo repertorio, coronando il buon lavoro con un mancino imprendibile. Per il resto, si fa sempre trovare libero tra le linee. Ci sono anche io.

DOVBYK 7 - Pensa un po', sembra dire l'ucraino, se mi arrivano palloni giocabili la palla finisce in rete. La Roma questa sera lo rifornisce tre volte, due volte la palla va ripresa in fondo al sacco. Crossare qui. DAL 78' SHOMURODOV 6,5 - Entra, segna dopo un minuto: meglio di così...

RANIERI 6,5 - Mischia le carte e sceglie la freschezza: trova prestazione e risultato, dunque tutto bene. Dopo la scoppola di Como serviva una ripartenza netta e senza tentennamenti: detto, fatto. L'altra missione di serata, quella di rilanciare Dovbyk, è stata brillantemente portata a termine: Saelemaekers a destra può essere una chiave per liberare il mancino dell'ucraino. E ora è già domenica.

MV