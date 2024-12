ROMA-PARMA: le pagelle. SAELEMAEKERS "Ecce esterno" 7,5 - PAREDES "Visionario" 7,5 - HUMMELS "Giocatore totale" 7,5

LAROMA24.IT - La Roma ha fatto il suo e lo ha fatto con il fiocco in vista del Natale: 5-0, tondo tondo. Una prestazione convincente, ricca di gol e occasioni. Ranieri sceglie 11 calciatori e li porta fino al 90', nonostante il risultato in ghiaccio abbastanza presto. Spiccano le prestazioni di Saelemaekers, Hummels e Paredes, ma anche Dybala, che a fine partita conta 2 gol, uno dal dischetto, e un assist. Dovbyk si lega bene alla squadra e alla fine il collettivo premia il singolo. Tre punti che sanno di Natale in famiglia.

SVILAR 6,5 - Quando serve, ci mette i guantoni. Anche sotto l'incrocio. Sonni tranquilli aspettando Babbo Natale.

MANCINI 6,5 - Ordinaria amministrazione.

HUMMELS 7,5 - Ogni minuto in giallorosso rende ancora più assurdi quelli passati in panchina dal suo arrivo nella capitale. Difende come i migliori centrali e imposta come un regista: giocatore totale.

NDICKA 7 - Dalle sue parti non si passa e un po' più decentrato riesce anche meglio in conduzione. Acchiappasogni.

SAELEMAEKERS 7,5 - Averlo a disposizione la prima svolta, la seconda è stata metterlo sulla corsia di destra: sempre nel vivo e al centro della manovra, ispira e trova soluzioni con continuità e facilità. Ecce esterno.

PAREDES 7,5 - L'argentino è un calciatore di caratura superiore e prestazioni come questa sono fotografie perfette del calcio di cui è capace. Vede linee che ad altri sono nascoste e le pesca con precisione. Visionario.

KONÈ 7 - Domina la mediana con palla e senza per lunga parte del match, poi le energie cominciano a scarseggiare.

ANGELINO 6,5 - L'assist al bacio per l'altro esterno di giornata è esattamente quello che ti aspetti da uno come lui. Per il resto, sempre ordinato.

EL SHAARAWY 6,5 - Ha tra i piedi diverse occasioni, e questo è sempre un dato positivo, ma sbaglia quasi sempre scelta o esecuzione. La capacità di entrare dentro al campo, però, va sottolineata.

DYBALA 7,5 - Le voci e i movimenti di mercato impazzano, ma lui non sembra risentirne. Prima timbra dal dischetto, una delle specialità della casa, poi anche di rapina, prima di firmare l'assist per Dovbyk. Stella di Natale.

DOVBYK 7 - Spiana la strada per la vittoria con quel tacco ispirato che lancia Dybala in area, poi chiude il conto di voglia, mettendoci tutto il corpo. Conferma.

RANIERI 7 - Vittoria scoppiettante, prestazione convincente, tre punti che regalano un Natale sereno a tutti i romanisti e questo, visti i tempi, è un gran bel regalo. Sceglie un undici e non lo tocca fino alla fine del match, nonostante il rischio di qualche cartellino pesante e ignorando la possibilità di gestire qualche calciatore. Evidentemente questo undici era forma e sostanza. A te e famiglia, mister.

