ROMA-LECCE: le pagelle. PISILLI "Acceleratore" 7,5 - HUMMELS "Gandalf" 6,5

LAROMA24.IT - La Roma riscatta le proprie qualità. Al banco dei pegni di una sfida col Lecce dall'odore di classifica pessimo, la squadra di Ranieri offre una prestazione che se non può certamente fargli saldare il debito, le permette almeno di guadagnare tempo davanti alla sua gente.

Hummels fa il "Gandalf", Koné sventola la bandierina dopo averla apposta su vari territori del centrocampo, Paredes fa da centro direzionale, Saelemaekers è un coltellino svizzero, finché non divampa Pisilli.

SVILAR 6 - Colpito su rigore. Il resto della partita, stavolta, può goderselo da lontano.

MANCINI 6,5 - Una torsione che gira pallone e storia dell'incontro. Testardo.

HUMMELS 6,5 - Non può essere il più veloce o il più letale sul terreno ma è senza dubbi chi sa governare meglio gli eventi. Gandalf. DAL 80' HERMOSO SV - Ricominciare. Piacere, Mario.

NDICKA 6 - Scolpito, più che definito.

CELIK 6 - Costretto ad accostare. DAL 23' SAUD 6 - Perde il controllo e tampona nel rigore dell'1-1. Poi, sull'autostrada del 3-1, trova il modo di farsi perdonare.

KONÈ 7 - La sua bandierina l'aveva già posta in vari territori del centrocampo. Infine la sventola, quando aveva già lasciato i segni degli pneumatici tra cambi di ritmo, riconquiste, come quella del 3-1, e colpi definitivi, come nel 4-1.

PAREDES 7 - Le lancette della partita scorrono tra i piedi dell'argentino che col piede dà ritmo e direzioni alla squadra. Centro direzionale.

ANGELINO 6 - Fa il corista.

SAELEMAEKERS 6,5 - Coltellino svizzero. Dipana il Lecce in più punti con una frequenza di movimenti elettrici che gli fanno incenerire anche due palloni gustosi. DAL 56' PISILLI 7,5 - Divampa, più che subentrare. Salta da un angolo all'altro riconquistando, trasportando l'azione, finalizzando e infine assistendo. Acceleratore.

EL SHAARAWY 6,5 - Partecipa in rima ai giochi offensivi con Saelemaekers, Dybala e gli altri. DAL 80' ZALEWSKI SV - Per gli ultimi giri.

DYBALA 6 - Ha un ruolo determinante per posizionamenti e interpretazioni che però disperde dentro un numero di errori tecnici superiori alle aspettative.

RANIERI 7 - Ha aperto le finestre e, intanto, arriva una boccata d'aria. C'è di più: l'ha fatta sembrare una cosa semplice.