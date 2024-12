ROMA-BRAGA: le pagelle. RANIERI "Taumaturgo" 8 - SAUD "Il vento del sud" 7,5

LAROMA24.IT - La Roma ha decisamente più talento in scuderia del Braga, come lo aveva rispetto al Lecce, non è da rischiare l'eliminazione dall'Europa League al primo giro come non può giocare per evitare la retrocessione in Serie A. Ma ora si vede, emerge chiaramente dal campo. È la normalità ma, di questi tempi, suona straordinario.

E tra le varie prestazioni in grassetto, vale la pena sintetizzarle nelle capacità taumaturgiche di Claudio Ranieri, che fa pensare che Babbo Natale esista davvero e magari sia sul serio della Roma.

SVILAR SV - Defaticante.

MANCINI 7 - Arteria ad alto scorrimento per l'area avversaria.

HUMMELS 7 - Generale. Con le spillette al petto bene in vista, solo al passaggio ottiene obbedienza. DAL 74' HERMOSO 6,5 - Riacquistato.

NDICKA 6,5 - Si siede sulla cassaforte, assicurandosi che nessuno s'avvicini.

SAUD 7,5 - Il vento del sud. Quando s'innesca porta via un po' tutto, scoperchiando però soprattutto le palafitte difensive avversarie.

PISILLI 7 - Per un po' si contiene, preoccupandosi di offrire stabilità al reparto. Poi, quando si schiude, mostra tutto il principio attivo che contiene. DAL 85' LE FÈE SV - Scongelato.

KONÈ 7,5 - Immane Koné. Quasi crudele nel modo in cui riverbera la propria superiorità in campo.

ZALEWSKI 6,5 - Apre con un assist e un sostanzioso uno contro uno difensivo. Poi passa le mani successive più a preoccuparsi di non disperdere il guadagnato che altro.

SOULÈ 6 - Resta intrappolato nella smania di rivelarsi.

PELLEGRINI 7 - Aggiungi un posto a tavola. Si mangia tutti insieme, come una volta, come vogliono le migliori tradizioni.

DYBALA 6,5 - Sceglie un colore e intorno si adeguano con gli abbinamenti migliori. Armocromia. DAL 46' DOVBYK 6 - Tenta di rispondere a tutti gli annunci di possibili occasioni da gol, finendo a comporre numeri inesistenti nella speranza che qualcuno risponda.

RANIERI 8 - Taumaturgo. Ha pulito le coscienze, fermato la tempesta, sta asciugando con cura e liberando i giocatori. Ci si preoccupi almeno di lasciargli una tazza di latte caldo, come si fa con Babbo Natale. Che forse esiste e magari è della Roma davvero.

MB