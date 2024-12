MILAN-ROMA: le pagelle. DYBALA "P...aulico" 7 - PELLEGRINI "Infreddolito" 5

LAROMA24.IT - Quando la giostra di Milan-Roma si ferma serve risistemarsi vestiti e chioma, scendere dal carosello e dividere la soddisfazione dai rimpianti. Il sapore della stagione guasta quello della serata di San Siro, che spiega come la squadra, in potenza, avrebbe argomenti per tirarsi su le maniche un po' ovunque.

Il ben augurante Svilar e l'aulico Dybala sono i migliori della serata.

SVILAR 7 - L'augurio, per il 2025, è che ognuno trovi il proprio Svilar a coprirgli le spalle.

MANCINI 5,5 - Jimenez lo lascia per strada un paio di volte, poi si gode le comodità del centro nella ripresa.

HUMMELS 6 - Le velocità della partita gli costa un'ammonizione. Col fuorigioco su Morata misura tutta la propria esperienza. DAL 46' CELIK 6,5 - Prende tuta, cazzuola e mette la matita sull'orecchio. Nella parte.

NDICKA 6 - Resta quello più al riparo dai venti.

SAELEMAEKERS 6 - Lascia un cross non ritirato da Dovbyk e poco altro. Buono fruttifero. DAL 78' EL SHAARAWY SV - Non fa in tempo ad accendersi.

KONÈ 5,5 - L'ammonizione pare privarlo dei superpoteri. E con fattezze umane si lascia sfilare via da Fofana. DAL 46' PELLEGRINI 5 - Entra infreddolito, cerca riparo in giocate sicure ma gli capitano i palloni più caldi del tempo e finisce scottato.

PAREDES 6,5 - Colui a cui tutto intorno gira. Qualcosa perde, molto riprende, altrettanto rimette in circolo.

PISILLI 6,5 - Nel tanto che fa, qualcosa stropiccia come quel pallone nel secondo tempo. Ci mette un po' a trovare l'abito giusto ma poi si presenta con l'assetto ribassato e gli scarichi cromati per gestire le fuoriserie avversarie. Need for Pisilli.

ANGELINO 5,5 - Terzino filosofico, non trova ascolto in un campo di forsennati.

DYBALA 7 - Imbraccia il primo pallone buono e tira giù l'orsacchiotto grosso. Governa il campo magnetico, come solo possono i superdotati. P...aulico.

DOVBYK 6,5 - Colpisce un palo, arma finemente Dybala, calcia persino di destro. Buoni propositi per l'anno nuovo. DAL 86' SHOMURODOV SV - Fa in tempo a colpire una traversa. E a vedersela annullata.

RANIERI 6 - La libertà di esprimersi che sente la squadra è riassunta nella sequenza dell'1-1, si sporca le mani all'intervallo anche se ne riesce una squadra un po' allentata nelle pressioni.