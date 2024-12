COMO-ROMA: le pagelle. SVILAR "Solo e male accompagnato" 7 - DYBALA "Tiro mancino" 4,5

LAROMA24.IT - Doveva essere la partita della ripartenza definitiva, quella delle conferme per il rilancio in una stagione maledetta, invece la Roma si accartoccia su se stessa ed esce dal campo con le ossa rotte e il morale a terra. Decine di passi indietro per i giallorossi, dalla prestazione all'atteggiamento: leziosi nel primo tempo, passivi nel secondo. Svilar tiene a galla la squadra e resiste ai tanti, troppi, tiri avversari, ma è costretto a concederne due. Dybala il peggiore in campo: sbaglia un gol che avrebbe potuto e dovuto fare a occhi chiusi, quando la partita era ancora in bilico. Dubbi, usando un eufemismo, sulle scelte di Ranieri, che oggi non ha aiutato i suoi, anzi.

SVILAR 7 - Fa quel che può: male accompagnato prima e poi solo di fronte a un destino che a un certo punto è apparso inevitabile. Tra i pali si allunga e salta e salva nei limiti del possibile.

CELIK 4,5 - Nominato da chiunque dopo il gol di Saud in coppa, ha la chance di rispondere ma la spreca. Assente avanti e dietro.

NDICKA 5 - Soffre Belotti prima e Gabrielloni poi. Non inizia male, anche in conduzione, poi peggiora minuto dopo minuto fino.

HERMOSO 4,5 - Costantemente in affanno. Lo spagnolo non riesce a sostituire Hummels, da nessun punto di vista. Sormontabile.

SAUD 5 - Come Paganini, non ripete. Scrollata di dosso la timidezza, tenta qualche giocata in più ma il bottino è vuoto. DAL 62' MANCINI 5 - Potenzialmente ha tra i piedi una grande occasione, ma parte prima. Cosa che non fa in difesa, quando spesso risulta in ritardo.

LE FEE 5 - Ha la grande chance dal 1', anche se in una veste non proprio cucita su misura per lui. Osa, spesso anche troppo, fino a perdersi. DAL 62' PELLEGRINI 5 - Cerca nelle tasche ma non trova le chiavi per entrare in partita.

KONE 5 - Impreciso, in ritardo, lontano parente di quella macchina vista in mezzo al campo nella maggior parte dei casi. Debito d'ossigeno.

ANGELINO 5,5 - Fra i meno peggio, soprattutto quando nel primo tempo batte la fascia offrendo soluzioni che i suoi compagni ignorano.

SAELEMAEKERS 5 - La fama lo precede, ma oggi in campo è andata solo quella. È bello, ma questa sera non ha ballato. DAL 62' PISILLI 5 - Poche proposte, tanti errori.

EL SHAARAWY 5 - Ranieri gli dà fiducia e oltre alla titolarità c'è anche la fascia sul braccio, ma la prestazione è incolore e il primo a uscire è lui. DAL 45' DOVBYK 4,5 - Chi ha il pane non ha i denti e chi non ha i denti ha il pane. Tanti cross nel 1T, solo lancioni nel secondo, che lui non tiene mai. Poi sparisce fra le ombre della serataccia giallorossa.

DYBALA 4,5 - Di giocate illuminanti non c'è stata traccia, ma ha comunque sul mancino l'occasione per indirizzare la partita verso la Roma: un errore che da lui non ti aspetti e che la Roma non può permettersi. Tiro mancino. DAL 76' SOULE 5,5 - Sgasa e sterza sul centro destra, ma non ha appoggio e finisce con l'adeguarsi al grigiore generale.

RANIERI 5 - La formazione lasciava qualche dubbio che il campo ha fugato nel giro di poco. Questa sera il tecnico giallorosso non ha per niente aiutato i suoi, anzi: l'undici schierato è apparso costantemente troppo leggero e la costante ricerca del cross in un'area riempita da nessuno ha fatto il resto. In poche ore è sparito il sorriso e la Roma ha fatto tanti passi indietro, sotto ogni punto di vista. Speriamo sia solo un passo falso e non un passo indietro.

MV