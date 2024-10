ROMA-TORINO: le pagelle. DYBALA "Audace e fortunato" 7 - LE FEE "Centrocampista totale" 6,5 - MANCINI "Carico a molla" 6,5

LAROMA24.IT (Matteo Vitale) - Tre punti, senza chiedere altro, perché non è proprio aria. Dopo i litigi del post Firenze, la Roma di Juric era chiamata a tornare alla vittoria, a tutti i costi, per risalire la china e cercare di dare una svolta a un momento estremamente difficile. Un gol di Dybala, arrivato grazie al grande contributo della difesa del Torino, fissa il risultato sull'1-0 e così rimane. Non è serata da grandi emozioni, neanche da prestazione scintillante, ma ora come ora va bene così. Bene la Joya, buone le prestazioni anche di Svilar e Mancini, con il primo che mette le manone sul tesoro e contribuisce a proteggerlo. Decisivo il lavoro a centrocampo della coppia Le Fée e Koné.

SVILAR 6,5 - Alla fine dei conti risulta decisivo anche oggi. Mette le sue manone sul vantaggio e non lo lascia andare. Garanzia.

MANCINI 6,5 - Aveva e ha molto da farsi perdonare, ma in campo dimostra buona volontà e attenzione. Utili, a quanto pare, le discussioni con il tecnico. Carico a molla.

NDICKA 6,5 - Cresce con il passare dei minuti, ma in generale dimostra coraggio nelle uscite sul riferimento, anche mettendosi grandi porzioni di campo alle spalle.

ANGELINO 6 - La brutta versione di Firenze è rimasta in Toscana e questa è una buona notizia. Impensierisce anche il portiere avversario.

CELIK 6 - Ordinato, attento, dentro il match. Poco, ma è meglio di niente.

LE FEE 6,5 - Senza rubare l'occhio ha preso possesso della mediana propria e avversaria, percentuali altissime di passaggi riusciti, 8 recuperi (dato più alto fra i giallorossi), più palloni giocati e più km percorsi: prestazione totale.

KONE 6,5 - Si completa con il compagno di reparto, porta e difende possessi con un passo unico nella rosa giallorossa. Quando parte con la palla tra i piedi sembra un alieno.

ZALEWSKI 6 - La corsia di riferimento non offre grandi connessioni, cerca di fare sé e se la cava. DAL 78' EL SHAARAWY S.V.

BALDANZI 6 - Con il calcio di Juric è più richiesto il lavoro difensivo e senza palla di quello offensivo, lui si adatta e gestisce (bene) il centrodestra con Koné. Davanti pochi guizzi, ma è in buona compagnia. DAL 78' CRISTANTE S.V.

PISILLI 6 - Ancora alla ricerca di pulizia e brillantezza nel primo tocco, ma il suo apporto senza palla, difensivo e non, è un'arma utile e che forse andrebbe sfruttata meglio. Benefico. DAL 65' PELLEGRINI 6 - Cerca di connettersi con Dybala, poi Juric lo alza a seconda punta ma la Roma ha già messo da parte velleità offensive.

DYBALA 7 - La fortuna aiuta gli audaci e lui questa sera la fortuna, sua e della Roma, l'ha cercata più di tutti gli altri. Alterna passaggi chiave a giocate utili per modellare, praticamente dal nulla, occasioni per i suoi. Artista. DAL 78' SHOMURODOV S.V.

JURIC 6 - Dopo la figuraccia di Firenze servivano i tre punti e una prestazione convincente, sono arrivati solo i primi e al momento è grasso che cola. La formazione scelta non produce risultati tanto diversi dai precedenti: i giallorossi hanno spesso la palla, il problema è che scarseggiano le idee per farne cose utili, soprattutto negli ultimi 30 metri, la zona in cui si decidono i match. Intanto la sostanza, per tutto il resto c'è evidentemente da aspettare.