MONZA-ROMA: le pagelle. SOULÈ "Specie protetta" 5,5 - CRISTANTE "Hombre vertical" 6,5

LAROMA24.IT - Non è la gamba, tantomeno il piede, nemmeno il pensiero: a preoccupare nella Roma è lo sguardo. Che s'abbassa e s'annerisce alla prima sventura della partita, che basta a spegnere le attività, cerebrali ed emotive, al 70', quando ci sarebbe almeno il tempo di incendiarsi per un presunto rigore. Niente, tutto scorre, intorno e dentro la Roma.

Anche le giornate, ora: 7 quelle passate, di cui 5 con squadre nella seconda metà di classifica, 10 i punti accumulati. Di Dovbyk, Koné e Cristante le espressioni migliori.

SVILAR 5,5 - Si fa trovare con le mani sporche sul gol. Prima, però, aveva scalciato altre paure.

MANCINI 5,5 - Lascia slacciare Maldini sullo sviluppo che poi sarà 1-1. I duelli continui paiono fiaccarlo fino a fargli perdere aderenza dal contendente. Sono stanco, capo.

NDICKA 6 - 199 centimetri di problemi, tanti quanti quelli che misura la cima di Djuric, la scorciatoia del Monza per sbucare nella metà campo romanista. Arte dell'arrangiarsi.

ANGELINO 6 - Lascia da parte l'uncinetto e lavora a macchina. Industriale. DAL 71' HERMOSO 6 - A volte la sicurezza non può essere misurata in centimetri o pesata in muscoli.

CELIK 6 - Ferroviere. Controlla il binario con paletta e fischietto. DAL 86' SHOMURODOV SV - Per l'ultimo giro.

CRISTANTE 6,5 - Sgrezza la costruzione, lavorando al fianco di Ndicka, seleziona i percorsi migliori per la profondità di Pellegrini, prima, e Dovbyk, dopo e nel gol. Hombre vertical.

KONE 6,5 - Multidimensionale. Ingurgita palloni, alcuni li ovalizza mettendoli sotto braccio per portarli in avanti, altri li rimette in circolo rigenerati. Tira pure, anche se in progressivo peggioramento: dal palo iniziale, al brivido successivo fino all'ultima speranza finale spedita alta.

EL SHAARAWY SV - Dura poco. DAL 20' ZALEWSKI 6 - La prima giocata sparge speranze, le successive calpestano quei buoni propositi.

SOULÈ 5,5 - È una specie protetta e in quanto tale andrebbe tutelata dal comune senso civico. Ma per vivere nel traffico delle vie più centrali mostra ancora un set di giocate troppo ripetitive. DAL 71' PISILLI 6 - Resta una rincorsa a perdifiato su Bondo.

PELLEGRINI 6 - Il primo tentativo lascia rammarico, il secondo a ridosso di Pizzignacco resta un rimpianto. Scolorisce col calare della sera. DAL 86' BALDANZI SV - Senza tempo e modo per iscriversi nella cronaca della partita, lo fa in quella arbitrale.

DOVBYK 6,5 - Tre colpi: il primo gli viene annullato, sul secondo va a vuoto, il terzo è un jab preparato con cura che mostra come abbia il profilo del peso massimo, almeno in Serie A.

JURIC 5,5 - Con qualche colpo di tosse, la squadra aveva comunque riempito a sufficienza la caraffa della partita fino allo spigolo dell'1-1. Quando lascia andare sostituzioni che sembravano adeguate per proteggere un vantaggio più che cercarne uno nuovo, com'era diventato necessario da pochi secondi.

MB