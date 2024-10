FIORENTINA-ROMA: le pagelle. CELIK "Catastrofico" 3 - HERMOSO "Dov'è quello vero?" 3 - JURIC "Atto di dolore" 4

LAROMA24.IT (Matteo Vitale) - Peggio di così non poteva andare. La Roma di Juric è drammaticamente affondata sotto i colpi della Fiorentina di Palladino, tutt'altro che una squadra temibile. Il punto è che non c'è stata gara e questa è la cosa peggiore. Grande mano ai Viola l'hanno data alcuni giallorossi, Celik in primis, suo e malgrado della Roma protagonista di serata con errori gravi e decisivi. Preparare la partita tra le voci di ultima spiaggia non deve essere stato semplice per Juric, ma il risultato finale è da bocciatura senza appello e con i due cambi è il primo a riconoscerlo. Una notte triste a suggellare un disastroso inizio di stagione.

SVILAR 5 - Se sono solo cinque è merito suo, il che è tutto dire.

MANCINI 4 - A spasso per il campo indica alla Viola la strada per il primo gol, poi colleziona errori fino a rischiare il rosso. Graziato, ci pensa Juric. DAL 46' BALDANZI 4,5 - L'aria che tira è di tempesta, lui tira su la zip e cerca di adeguarsi con scarsi risultati.

NDICKA 4,5 - Juric lo ha investito di grandi responsabilità, la risposta di serata è stata disastrosa. Dalle sue parti Kean fa il bello e il cattivo tempo, ma è vero pure che è pagato per fare il proprio lavoro, solo eccezionalmente quello di tutti i suoi compagni di reparto.

HERMOSO 3 - Alla prestazione disastrosa aggiunge anche un rosso evitabile, che aggrava la situazione. Svagato, leggero, assente: lontano parente di quello che avrebbe dovuto rinforzare la difesa giallorossa. Dov'è quello vero?

CELIK 3 - Ha sulla coscienza due dei gol che mettono la partita in discesa agli avversari. Se a destra uno come lui è il male minore abbiamo un problema. Catastrofico.

CRISTANTE 4 - Il giudizio sulla sua partita lo ha dato Juric, che dopo neanche mezz'ora ha scelto di risparmiargli ulteriori grattacapi e figuracce. DAL 32' KONE 5 - Nella tristezza generale pesca un gioiello che fa luce sulla possibilità di un futuro migliore.

PISILLI 4,5 - Per nulla aiutato, ma se non sbaglia tutto poco ci manca. Tanta corsa, poco di tutto il resto.

ANGELINO 4 - In balia degli eventi e degli avversari, il tecnico lo sostituisce per disperazione e per proteggere lui e la Roma. Cameo. DAL 32' ZALEWSKI 4 - Ha tutto il tempo di entrare in partita, ma il tempo passa e la sua prestazione resta vuota di contenuti.

DYBALA 4,5 - Inizio anonimo, come una piuma si sposta con il vento del match. Cerca connessioni a vuoto, solo Pellegrini risponde presente sulla trequarti. De Gea gli nega un (bel) gol su punizione. DA 67' HUMMELS 4,5 - Entrare così, in quelle condizioni, deve esser stato peggio dei 0 minuti collezionati fino a questo momento. Poi è legge di Murphy a tinte giallorosse.

PELLEGRINI 4,5 - Sulle corsie laterali non c'è mai sfogo né supporto, così guarda al centro ma la strada è sbarrata e non riesce a pescare la chiave giusta dal mazzo.

DOVBYK 4,5 - Solo o male accompagnato. Tiene e distribuisce palloni quando può, ma spesso è circondato e disarmato.

JURIC 4 - Caos: 5-1 a Firenze, prestazioni che peggiorano una gara dopo l'altra, dichiarazioni contraddittorie mischiate casualmente, giocatori che non tornano in panchina: basterebbe questo. Il contesto non lo ha mai aiutato, lui non si è scelto da solo, ma le responsabilità del caos tecnico mostrato in campo dalla Roma sono tutte sue. Due cambi tattici dopo neanche mezz'ora sono un atto di dolore in mondovisione, c'è veramente poco da aggiungere, ha fatto tutto Juric. In tutti i sensi.