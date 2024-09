JUVENTUS-ROMA: le pagelle. NDICKA "Swiffer" 7 - DOVBYK "Test di sopravvivenza" 5,5

LAROMA24.IT - La ricerca dell'equilibrio porta la Roma a dover scegliere quale parte tirar via per sostenere l'altra. Il raccolto delle prime due giornate delle squadre, 6 punti, 6 gol fatti, zero subiti da una parte contro 1 punto, un gol fatto e 2 subiti dall'altra, spinge la Roma a togliere la stoffa dei ricami offensivi per foderare quanto più possibile i momenti senza palla.

Così, inevitabilmente, i migliori sono quelli seduti più indietro: Ndicka, poi Mancini, Angelino e Svilar, oltre a Cristante. Per Dovbyk, invece, un autentico test di sopravvivenza.

SVILAR 6,5 - Serve una mano verso la fine del primo tempo, si fa trovare con le maniche già arrotolate.

CELIK 5,5 - Più di un pallone toccato oltre le acque sicure della propria metà campo porta ad un colpo di tosse.

MANCINI 6,5 - L'odore acre della trincea pare quasi rigenerarlo.

NDICKA 7 - Swiffer. Pulisce anche negli angoli più angusti.

ANGELINO 6,5 - Mette la divisa del dipendente, rispettando turni e richieste. All'ultimo si toglie il cappello per quel tiro che resterà il miglior sospiro romanista della serata.

PISILLI 6 - A scoprire l'effetto che fa. In bocca al lupo. DAL 72' KONE 6 - Giro di perlustrazione. Come chi si muove per casa immaginandola già arredata e con nuovi colori alle pareti.

CRISTANTE 6,5 - Non chiedetegli di azionare le luci delle giostre ma lasciate che si assicuri, dalla gabbiola, del suo corretto e continuo funzionamento. Come oggi.

PELLEGRINI 6 - Rimane tra il cellophane della partita. DAL 82' BALDANZI 6 - Lascia una scia.

SOULE 6 - Apre con un dribbling su Cabal che resta illusorio. Ma è anche condannato a fare da sé e per tre. DAL 62' DYBALA 6 - Si ritrova seduto ai bordi della partita senza poter entrarvi dentro.

DOVBYK 5,5 - Numero di tocchi al pallone: 13. Test di sopravvivenza. DAL 82' SHOMURODOV SV - Entra. Di Corsa.

SAELEMAEKERS 6 - Double-face. Davanti non riesce a dipanare la serratura ma dietro allunga la coperta. DAL 62' ZALEWSKI 6 - Seppur tenui, lascia comunque delle impronte sulla corsia.

DE ROSSI 6 - Toglie dal buffet antipasti di crudi, primi articolati e dolci con sorpresa. Fa il pane con la farina 00 che almeno basterà a sfamare durante la sosta. Punto e a capo.

MB