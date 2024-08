ROMA-EMPOLI: le pagelle. SHOMURODOV "Quando meno te lo aspetti" 6,5 - PAREDES "Acido" 4

LAROMA24.IT - Alla prima uscita davanti ai parenti stretti, la Roma, non potendo ancora mostrare un vestito su misura, si presenta con indumenti stropicciati e accostamenti di colore di dubbio gusto.

I vari cambi d'abito non mutano il colpo d'occhio ma, nel rivoltare l'armadio, si fa apprezzare quel capo uzbeko che ormai nessuno osava più indossare in pubblico da tempo. Oltre Shomurodov, le sufficienze finiscono a Svilar e Baldanzi.

SVILAR 6 - L'allarme suona più volte nel primo tempo: usa mano, traversa e talismani.

CELIK 5,5 - Risulta di troppo dopo tre quarti d'ora. DAL 46' ZALEWSKI 4,5 - Resta arrotolato.

MANCINI 5 - Inizia con piedi e pensieri pesanti che gli fanno scivolare più volte il piatto dalle mani. Insufficienza scontata dal palo e dal recupero disperato nel finale.

NDICKA 5,5 - Quando tutto intorno frana riesce almeno a ripararsi in tempo.

ANGELINO 5 - Gyasi gli lascia una macchia sulla prestazione difficile da togliere.

CRISTANTE 4,5 - Finisce disperso tra le mareggiate che sbattono il pallone da un lato all'altro del campo. DAL 62' LE FEE 5 - Prova a raccogliere i fogli caduti dal tavolo. Ma la sua necessità di associarsi non trova adeguate corrispondenze nel nervoso assalto finale.

PAREDES 4 - Dovrebbe zuccherare il possesso ma, senza adeguata attenzione, capita di scambiare il sale per materia dolcificante. Come stasera. Acido. DAL 62' BALDANZI 6 - Entra senza ruolo, o quasi, ma con un compito: rovesciare palloni in area. Su uno di questi allunga almeno la speranza.

PELLEGRINI 5,5 - Lascia uno spaventoso senso d'incompiutezza allargato da una lista di cose da fare che alla lunga paiono insostenibili. Ma lascia almeno le impronte sul campo.

DYBALA 5 - Finisce per trattare il pallone come una chupa-chups a volte. Ma quando la Roma prova a mettere tutte le monetine nel distributore, il gettone migliore resta quello inserito dall'argentino e condannato solo dal palo.

DOVBYK 4,5 - Ha una profondità al primo giro della partita ma la lascia sul piatto. In area, invece, soffre i crampi della fame.

SOULE 5 - Montato al contrario, prova a leggere le istruzioni. DAL 77' SHOMURODOV 6,5 - Quando meno te lo aspetti.

DE ROSSI 4,5 - Scelte di formazione, rovesciamenti di disposizioni e interpretazioni in campo pongono la soglia di equilibrio della squadra in un punto che, al momento, appare troppo alto da raggiungere. Rovistando in cantina, però, chissà che non abbia ritrovato un arnese uzbeko inutilizzato da tempo.