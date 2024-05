ROMA-JUVENTUS: le pagelle. BALDANZI "Crisalide" 6,5 - PAREDES "Messa in sicurezza" 6,5

LAROMA24.IT - Finché ce n'è. Tre giornate alla fine, 4 punti dal Bologna, il possibile aggancio dell'Atalanta domani, una semifinale di ritorno, uno scontro diretto che prende sempre più i contorni della finale.

Ma se si allenata il respiro e si allarga il campo d'osservazione si capisce che questi ultimi metri di corsa disperata appaiono comunque un traguardo.

Contro la Juventus, alla lunga, Svilar deve mettere le molle sotto gli scarpini e Baldanzi si fa crisalide. E poi "questo Kristensen"...

SVILAR 7 - Per un po' basta un palo e qualche pulizia di stagione. Poi deve tirarsi su le maniche e mettere le molle sotto gli scarpini.

KRISTENSEN 6,5 - Questo Kristensen che è stato cercato e raramente trovato, questo Kristensen che aggredisce l'area avversaria, questo Kristensen che si difende mordendo, questo Kristensen che colpisce una traversa e poi minaccia ancora Szczesny. Ecco, questo Kristensen.

LLORENTE 6 - Soffre l'altezza di Bremer nell'1-1, si tiene alla maniglia quando la partita comincia a saltare da un angolo all'altro ma, alla fine, scende integro.

NDICKA 6 - La figura lo aiuta a tenere la parte, nascondendo qualche timidezza di costruzione o scelte difensive.

ANGELINO 6 - Morbido quando va al cross ma anche quando deve difendere la tana.

CRISTANTE 6 - Più lotta che governo.

PAREDES 6,5 - Messa in sicurezza. Fa da metal detector per la retroguardia e poi si occupa della grande e piccola distribuzione.

PELLEGRINI 6 - Risalta più per gli ingenti lavori in pressione che per altro. Finché non comincia a prendere la mira senza però far scendere il peluche desiderato. DAL 78' BOVE 6 - L'ultima speranza poggia proprio su una sua prepotenza in recupero.

DYBALA 5,5 - Prova a giocare col pilota automatico. Ma non basta. DAL 46' ZALEWSKI 5,5 - Inizia con qualche bollicina ma si sgasa presto.

LUKAKU 6,5 - Correttore automatico sul gol. Tanto basta. DAL 68' ABRAHAM 5 - Tanto rumore per nulla.

BALDANZI 6,5 - È ancora bruco ma promette uno sbattito di ali che oggi è stato visibile a tutti. Crisalide. DAL 68' AZMOUN 6 - Fa arieggiare.

DE ROSSI 6 - L'elettrocardiogramma dopo Leverkusen mostra dati incoraggianti, con la squadra che si incurva e si sbatte come può finché ne ha possibilità.