ROMA-GENOA: le pagelle. LUKAKU "To Rome...lu with love" 7,5 - PAREDES "Piromane" 4,5

LAROMA24.IT (Mirko Bussi) - Sesta con 63 punti: la Roma, con ancora un giro a disposizione, tocca la soglia insuperabile da ormai due anni. Può migliorare la forma, non la sostanza se non con un incastro di opere altrui, nell'ultima giornata ma guardandosi indietro viene almeno da salutarsi con le pacche sulle spalle all'Olimpico.

Lukaku lascia l'ultima cartolina, almeno della stagione, Svilar aggiunge un'altra tacca mentre Paredes fa il piromane.

SVILAR 7 - Mette il guantone all'improvviso quando Malinovskyi carica la mazzafionda e si guadagna un'altra tacca pregiata sulla cintura stagionale.

CELIK 6 - L'ultimo sopravvissuto. Riemerge dalle macerie del ruolo.

LLORENTE 6 - Qualche colpo di tosse iniziale, poi si schiarisce la voce.

NDICKA 6 - Con mano ferma traccia una linea che viene grossomodo rispettata dai visitatori.

ANGELINO 6,5 - La sua onda cresce con le richieste delle partita fino ad arrivare vicino al colpo grosso. DAL 81' MANCINI SV - Per mettere il lucchetto alla partita.

BOVE 6 - Corre dietro a tutte le comande, facendo cadere qualcosa dal vassoio ma, in fondo, il servizio è stato completato.

PAREDES 4,5 - Mentre cercava il filo da cui snodare il Genoa, perde un pallone che per poco non appicca un incendio. Poi ci riesce nel modo più sciocco. Piromane.

CRISTANTE 5,5 - Risulta appesantito sul versante opposto e col mirino sfocato al tiro.

BALDANZI 6 - Gioca come chi non ha sentito la sveglia e ha un quarto d'ora per alzarsi, fare colazione, farsi una doccia, vestirsi, raccogliere la posta, stendere il bucato, portare il cane e sfidare il traffico per presentarsi al lavoro. DAL 63' DYBALA 6 - Entra quando serve un gol, esce quando è necessario difenderlo. DAL 91' KRISTENSEN SV - Porta le scuse a Dybala.

LUKAKU 7,5 - To Rome...lu with love. Baci e saluti si mischiano nell'ultima cartolina dell'anno che il belga imbuca di testa, sistemando una pratica che si stava ingrovigliando sempre più. DAL 91' ABRAHAM SV - Partecipazione.

PELLEGRINI 5 - Rimane incagliato tra gli scogli difensivi del Genoa senza riuscirsi a guadagnare un angolo di paesaggio apprezzabile. DAL 63' EL SHAARAWY 6,5 - Pare entrare con la cassa in spalla e un entusiasmo contagioso che porta addirittura Lukaku a togliersi la maglia.

DE ROSSI 6 - Conduce la nave, raccolta più o meno alla deriva, in porto. Sperando che il cielo d'Irlanda gli regali quella terra promessa di cui ha comunque intravisto il profilo durante quella che, va ricordato, nasceva come operazione di salvataggio.