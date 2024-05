ROMA-BAYER LEVERKUSEN: le pagelle. KARSDORP "Fine serie" 4 - DYBALA "Ombre" 5

LAROMA24.IT (Mirko Bussi) - Roma-Bayer Leverkusen è esistita anche prima del 28', seppur pare ora difficile ricordarsene. Perché la squadra di De Rossi ha avuto il coraggio e la capacità di mettere le mani sulla giacca sfavillante della creatura di Xabi Alonso. A mancarle, oltre a un piede fermo in un retropassaggio, è stata la perseveranza, finendo in balìa delle onde emotive della partita che a quel punto le giravano contro.

Dal "pulsante sbagliato" di Karsdorp, alle "ombre" di Dybala: quasi tutti i romanisti scadono sotto la sufficienza facendo dimenticare quei 28' che però, da qualche parte, sono esistiti.

SVILAR 6 - Ha una presa meno ferrea del solito ma non crea scompigli, anzi nel finale abbassa la sbarra in uscita.

KARSDORP 4 - Preme il pulsante sbagliato, cambiando risultato e scenario emotivo in campo. È sembrata la puntata di fine serie. DAL 61' ANGELINO 6 - Riporta almeno la parità numerica.

MANCINI 5,5 - Tenta di tenere il contapassi di Adli ma in poco tempo gli si scarica la batteria. Prova di resistenza.

SMALLING 5,5 - L'elettricità che corre sui cavi offensivi del Bayer potrebbe fulminarlo più volte. Deve sfogliare tutto il manuale dell'esperienza per tenersi al riparo.

SPINAZZOLA 5,5 - Sente il fischio di Frimpong alle spalle una volta, da lì in poi è costretto a vivere nella preoccupazione.

CRISTANTE 5 - Come il latte fresco, ha sostanze nutrienti ma scadenza breve. E negli ultimi giri rischia di dare indigestione.

PAREDES 5,5 - Inizia con cuffie appoggiate tra spalla e orecchio, mescolando brani in sequenze gustose. Poi perde il tempo su un passaggio che diventerà il primo sfogo di Frimpong in transizione: da lì va in riproduzione casuale. DAL 79' BALDANZI SV - Quell'ingresso da mezzala o quasi sembra avere il profumo di un'idea da approfondire.

PELLEGRINI 5,5 - Due squarci di luce pura in una serata scura: il tiro che sparecchia le bottigliette al lato della porta e l'assist ingoiato da Azmoun.

DYBALA 5 - Fatica a prendersi il palco e a trovare l'inquadratura migliore, quando scade anche di precisione le ombre s'allungano sulla partita. DAL 91' ABRAHAM 5 - L'ultimo rimpianto.

LUKAKU 5,5 - Fa ingiallire Tah e pizzica la traversa di testa. Ma poi stacca il telefono. DAL 79' AZMOUN 5 - Ex dal dente cariato, come quel tiro loffio che spegne i desideri.

EL SHAARAWY 5,5 - Quando già aveva più corse all'indietro che in avanti, deve traslocare a destra dove Karsdorp aveva lasciato tutto sottosopra. E toglie almeno i vetri.

DE ROSSI 6 - Tirarsi su le maniche davanti al Bayer Leverkusen era un piano ambizioso ma che per un po' suonava geniale. Dal fattaccio di Karsdorp, però, la squadra perde coraggio e organizzazione, gli elementi chiave del suo progetto di partita.

@MirkoBussi