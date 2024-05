ATALANTA-ROMA: le pagelle. SVILAR "Salvagente" 6,5 - BOVE "Battito" 6 - MANCINI "Sfocato" 4,5

LAROMA24.IT (Matteo Vitale) - Era più di uno scontro diretto, De Rossi lo aveva definito "snodo cruciale" e i giallorossi hanno perso. Troppa Atalanta, o forse troppa poca Roma a questo punto della stagione, senza Dybala e con tanti, troppi titolari in evidente difficoltà fisica. Svilar tiene a galla la Roma, Pellegrini trasforma il rigore costruito dalla coppia Lukaku-Abraham, con un secondo tempo migliore del primo anche grazie a un vivacissimo Bove, ma pesano le numerose prestazioni dei giocatori giallorossi, a partire da Mancini, apparso costantemente fuori fuoco. Mister De Rossi cerca di mischiare le carte con il passare dei minuti, trovando soluzioni forse utili già dal 1', fra giocatori al limite e altri per l'ennesima volta negativi.

SVILAR 6,5 - Non si scoraggia sotto il fuoco incrociato dei tiratori bergamaschi, anzi, tiene a galla la squadra parando quello che doveva parare. Salvagente.

KRISTENSEN 4,5 - L'Atalanta passeggia dalle sue parti e trova la via più breve per la porta già al primo giro. Scorciatoia. DALL'86' JOAO COSTA - S.V.

MANCINI 4,5 - Sfocato. Costantemente in ritardo e fuori posizione, lascia praterie ad avversari ai quali basterebbero 5 metri. Oltre ai contenuti tecnici e tattici oggi mancano anche agonismo e concentrazione.

NDICKA 5 - Sbanda pericolosamente nella prima parte di gara, poi migliora approfittando del fatto che fare peggio era complesso. Tiene per mano la linea.

ANGELINO 5,5 - Nei primi 45' è l'unico a guardare verso l'altra parte del campo e nel finale rimane coerente con i buoni propositi iniziali. Crea presupposti interessanti con ammirevole testardaggine.

CRISTANTE 5 - Attorno a lui succedono cose, passano palloni e avversari, ma sempre a una velocità superiore alla sua. Osservatore. DALL'86' AZMOUN S.V. -

PAREDES 4,5 - Dopo pochi minuti segnala un fastidio fastidio, ma il canovaccio del match lo aveva obbligato a vestire panni scomodi, larghi, altrui. DAL 45' BOVE 6 - Il suo ingresso scuote i giallorossi. Fa schizzare verso l'alto l'attività elettrica del cuore giallorosso, saltando su tutte le seconde palle e mettendo in campo anche qualità e visione. Lucido, soprattutto, a differenza di tanti suoi compagni. Battito.

PELLEGRINI 5,5 - Il momento migliore della Roma coincide con i minuti in cui è più nel vivo: Carnesecchi si arrende al tiro dal dischetto, ma dice no alla seconda conclusione. Per il resto, allunga e accorcia sul campo alla ricerca di soluzioni di un grattacapo troppo complesso.

EL SHAARAWY 5 - Sbaglia tanto, troppo, in fase di non possesso, in posizione di tiro e in zona assist. Un errore dopo l'altro inibisce la corsia destra giallorossa.

LUKAKU 5 - Oltre 90' e l'unica cosa positiva è il tacco per Abraham pre-rigore. Ingeneroso tenere conto dei lanci lunghi non tenuti, o degli appoggi sbagliati. Senza punti di appoggio anche una piccola salita diventa una montagna.

BALDANZI 4,5 - Sbatte continuamente addosso al muro atalantino, la palla tra i piedi è solo una speranza e la sua presenza nel match è malinconicamente periferica. DAL 45' ABRAHAM 6 - Dà un senso all'attacco giallorosso e alla partita di Lukaku, cambia la partita andando alla ricerca di sentieri nascosti dietro le spalle dei difensori avversari, fino a quel momento inesplorati. Scossa.

DE ROSSI 5 - I giocatori chiave si tengono in piedi con forza di volontà e nervi e questo lo vediamo tutti, ma evidentemente oggi non poteva bastare. I due cambi a fine primo tempo lasciano la spiacevole sensazione che oggi sarebbe stato possibile fare meglio. La scarsa cattiveria sotto porta dell'Atalanta è un regalo inaspettato: il primo tempo ha raccontato una differenza inquietante. Ora il destino si è rifatto speranza ed è scappato dalle mani della squadra giallorossa: vincere potrebbe non bastare, ma è obbligatorio tornare a farlo.