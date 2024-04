UDINESE-ROMA: le pagelle. CRISTANTE "Tuttofare" 8 - SVILAR "Pilastro" 7 - DYBALA "Santo corner" 6,5

LAROMA24.IT (Matteo Vitale) - Dove eravamo rimasti? All'assist di Bryan Cristante per il gol di Lukaku, più o meno. A Bryan, però, l'assist non bastava e così nel recupero del match ha deciso di segnare il gol vittoria. De Rossi manda in campo una squadra offensiva, ma serve Svilar a tenerla in vita prima di andare al contrattacco. Dybala si riscatta nel finale, quando apre, con un corner al bacio, la strada per i tre punti.

SVILAR 7 - Si allunga e con la mano sinistra scaccia paure e sconfitta. Tiene in vita la Roma: pilastro.

MANCINI 6 - Inizio complicato, poi trova coraggio e ritmo.

SMALLING S.V. - Qualche duello con Lucca, poi esce. DALL'88' LLORENTE 6 - Soffia insieme agli altri.

ANGELINO 6 - Si propone senza sosta, ma viene cercato poco.

KARSDORP 5 - Dalle sue parti l'Udinese fa il bello e il cattivo tempo, costringe il mister al cambio. Fuori dal match. DAL 92' EL SHAARAWY S.V.

CRISTANTE 8 - Nella prima parte di gara aveva firmato l'assist per il gol di Lukaku, oggi è proprio lui a spedire la palla in rete, saltando in cielo per agguantare i tre punti. "Ma devo fare tutto io?", avrà pensato. Tuttofare.

PELLEGRINI 6 - Copre la mediana e si muove tra le linee. Nel finale sfiora il gol, ma sorride: da quella deviazione arriverà il corner del gol. Mattoncino.

SPINAZZOLA 5,5 - La Roma passa sempre da lui, ma lì si ferma. Ruote sgonfie.

DYBALA 6,5 - Quanta differenza può fare un calcio d'angolo battuto bene. Fino ai secondi finali mette in campo errori gravi e non da lui, ma poi prende la bacchetta e spedisce la palla sulla testa di Bryan. Santo corner.

AZMOUN 6,5 - Mostra di crederci più di tutti i suoi compagni. Con caparbietà strappa un pallone che quasi converte in gol, riuscendo anche a scuotere dal torpore il resto della squadra. Testardo.

ABRAHAM 6 - Ringhia e insegue idee e traiettorie alla ricerca del gol.

DE ROSSI 6,5 - Se con la testa o con i muscoli oggi non importava davvero: la Roma scende in campo come se la gara fosse da 90', cerca la manovra palla a terra, ma è nella confusione che i giallorossi riescono ad allungare la mano per arrivare al frutto che sembrava proibito, i tre punti. La rincorsa, e il sogno, continua. Sognatore.